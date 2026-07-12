मां के ऑपरेशन के लिए रुपये लेने जा रहा था बेटा, रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने घेरकर सिर में मारी 4 गोली

Arrah Murder Case: भोजपुर में रविवार की शाम अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि सिर में 4 गोलियां मारी. स्थानीय लोग अस्पताल ले जा रहे थे, पर जान नहीं बची. मृतक जगदीशपुर थाना क्षेत्र के रूपबांध गांव निवासी दशरथ यादव के बेटे राजेश यादव (32) हैं. जो पेशे से किसान था. परिजनों के अनुसार, उसकी मां फुलझारो देवी का बिहिया के एक निजी अस्पताल में जख्म का ऑपरेशन हुआ था.

इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए राजेश अपने चाचा हुलास यादव के साथ कटेया गांव एक रिश्तेदार से रुपए लेने जा रहे थे.

बदमाशों ने मारी 4 गोली

राजेश के सिर में पहले एक गोली लगी. वे गिर गए तो बदमाशों ने 3 और गोली सिर में मार दी. घटना बिहिया थाना क्षेत्र के टिपुरा गांव की है. प्रत्यक्षदर्शी चाचा हुलास यादव ने कहा कि हमलोग टिपुरा गांव पहुंचे थे. तभी पहले से घात लगाकर बैठे योगेंद्र यादव, बली यादव समेत 3-4 बदमाशों ने हमारी बाइक रुकवाई. राजेश के साथ गाली-गलौज करने लगे और मारपीट की. जान बचाने के लिए राजेश भागकर पास के एक घर में घुस गया, लेकिन अपराधियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा. एक बदमाश ने पिस्टल निकाली और गोली मार दी.

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फायरिंग कर फरार हुए बदमाश

मैंने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, पर वे लोग मुझे धक्का देकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए. वारदात की सूचना मिलते ही जगदीशपुर एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्रा, जगदीशपुर थाना, बिहिया थाना, शाहपुर थाना के साथ SIT पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी.

आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही पुलिस

मृतक अपने पीछे पत्नी सीमा देवी, छह साल के बेटे आरुष, मां फुलझारो देवी, एक भाई मुन्ना यादव और बहन फुलकुमारी को छोड़ गया है. मौके पर पहुंचे जगदीशपुर एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है. मृतक के खिलाफ हत्या सहित 8 संगीन मामले दर्ज थे और उसका कुछ लोगों से पहले से विवाद चल रहा था. पुलिस ने आरोपितों के घर पर छापेमारी कर एक पिस्टल और एक मैगजीन बरामद की है. घटनास्थल से सबूत जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है. पुलिस फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

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