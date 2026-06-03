Bihar Crime: सास-दामाद के बीच चल रहा था अवैध संबंध, जबरन करवाई बेटी की शादी और फिर…

Araria Shazda Parveen Murder Case: बिहार के अररिया जिले में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. जिसमें मृतका की पहचान शाजदा परवीन पत्नी अबू नसर के रूप में हुई है. इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. स्थानीय लोगों का इस मामले पर कहना है कि युवकी की हत्या उसकी मां और पति ने मिलकर की है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका की मां शाहिस्ता परवीन और पति अबू नसर को गिरफ्तार कर लिया. इस बीच, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है.

इस पूरे मामले पर स्थानीय निवासी जियाकत हुसैन का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि युवती के साथ अररिया के गोढ़ी चौक के पास मारपीट की गई, जिसके बाद उसकी मां शाहिस्ता परवीन और पति अबू नसर उसे प्रेम नगर में घर में ले जाकर रख दिया. धीरे-धीरे आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली.

सास-दामाद के बीच चल रहा था अवैध संबंध

बताया जा रहा है कि मृतका की मां और दामाद के बीच पहले से कथित अवैध संबंध चल रहा था. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि मां ने ही अपनी बेटी शाजदा की शादी अबू नसर से करवाई थी. इसके अलावा, एक अन्य स्थानीय ग्रामीण ने जानकारी देते हुए बताया कि शाजदा की शादी करीब डेढ़ माह पहले उसकी मां शाहिस्ता परवीन ने ही जबरन अबू नसर से करवाई थी. इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद युवती अपनी मां और पति के कथित अवैध संबंधों का विरोध करती थी. जिसकी वजह से दोनों ने मिलकर उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी.

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मृतका के पिता ने क्या कहा?

इसके अलावा, इस मामले पर एक अन्य ग्रामीण का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी घटना से समाज में बदनामी होती है. इसलिए ऐसे मामलों पर पाबंदी लगनी चाहिए. बेटी की मौत के बाद पिता मुतस्सीर गहरे सदमे में चले गए थे. फिलहाल इस पूरे मामले पर ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे. उन्होंने हल्की जानकारी देते हुए बताया कि गोढ़ी चौक पर उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई थी. इसके बाद उनकी पत्नी और दामाद उसे प्रेम नगर स्थित घर में लेकर आए, जहां उसकी मौत हो गई.

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