Home > बिहार > Bihar Supaul Accident: सुपौल में कीर्तन कर रहे लोगों को वाहन ने रौंदा, 3 की मौत और 3 की हालत गंभीर, फिर 50 मीटर दूर दुकान में घुसा वाहन

Bihar Supaul Accident: सुपौल में कीर्तन कर रहे लोगों को वाहन ने रौंदा, 3 की मौत और 3 की हालत गंभीर, फिर 50 मीटर दूर दुकान में घुसा वाहन

Bihar Supaul Accident: बिहार के सुपौल में मंगलवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने आ रही है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: August 26, 2026 7:29:40 AM IST

बिहार के सुपौल में सड़क हादसे में 3 की मौत, 3 की हालत गंभीर
बिहार के सुपौल में सड़क हादसे में 3 की मौत, 3 की हालत गंभीर


Bihar Supaul Accident: सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में मंगलवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जा रहा है कि घटना कटैया चौक के समीप एनएच-327ई किनारे बजरंगबली मंदिर के पास हुई. यहां कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही एक 4 चक्का वाहन अनियंत्रित होकर कीर्तन कर रहे लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी सामने आ रही है कि मंदिर के पास सड़क किनारे करीब छह लोग कीर्तन में शामिल थे. इसी दौरान तेज गति से आ रही फोर व्हीलर अचानक अनियंत्रित हो गई और वहां मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन करीब 50 मीटर दूर जाकर एक दुकान में जा घुसा. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

You Might Be Interested In

मृतकों की हुई पहचान

मृतकों की पहचान तिलाई दास (65), वार्ड संख्या 12, राजू दास (50), वार्ड संख्या 12 और सुरेंद्र यादव (45), वार्ड संख्या 15 के रूप में हुई है. वहीं भुवनेश्वरी यादव (वार्ड संख्या 11), रामचंद्र यादव (वार्ड संख्या 11) और कृष्ण मोहन साह (वार्ड संख्या 13) घायल हुए हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

यह भी पढ़ें – Breaking News: बिहार में 70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग पर छात्रों का बवाल! बैरिकेड्स तोड़ राजभवन की तरफ बढ़े

मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पिपरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त फोर व्हीलर को कब्जे में ले लिया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. इधर तीन लोगों की मौत की खबर मिलते ही उनके परिवारों में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस दुखद दुर्घटना पर मंगलवार देर रात डीएण सावन कुमार का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एसडीएम को घटनास्थल पर भेजा गया है. पुलिस जांच कर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है.

यह भी पढ़ें – Bhojpuri Bawaal: लालू यादव की एंट्री से ‘भोजपुरी बवाल’ में मचा धमाल! सीएम सम्राट चौधरी से लेकर पवन सिंह तक, एक मंच पर जुटे दिग्गज

Tags: bihar newshome-hero-pos-1
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शादी के बाद ऑनस्क्रीन को-स्टार के साथ रोमांटिक सीन करने...

August 25, 2026

मां के नक्शेकदम पर चलीं ये 10 बॉलीवुड एक्ट्रेस!

August 24, 2026

7 चमत्कारी हनुमान मंदिर: जहां पूरी होती है हर मनोकामना!

August 24, 2026

कौन हैं केजिया लिज मेजो?

August 24, 2026

इन स्मार्टफोन्स में मिलते हैं अच्छे सॉफ्टवेयर

August 23, 2026

दीपशिखा ने बताया कैसे कोयला में शूट हुआ बिना कपड़ों...

August 23, 2026
Bihar Supaul Accident: सुपौल में कीर्तन कर रहे लोगों को वाहन ने रौंदा, 3 की मौत और 3 की हालत गंभीर, फिर 50 मीटर दूर दुकान में घुसा वाहन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Supaul Accident: सुपौल में कीर्तन कर रहे लोगों को वाहन ने रौंदा, 3 की मौत और 3 की हालत गंभीर, फिर 50 मीटर दूर दुकान में घुसा वाहन
Bihar Supaul Accident: सुपौल में कीर्तन कर रहे लोगों को वाहन ने रौंदा, 3 की मौत और 3 की हालत गंभीर, फिर 50 मीटर दूर दुकान में घुसा वाहन
Bihar Supaul Accident: सुपौल में कीर्तन कर रहे लोगों को वाहन ने रौंदा, 3 की मौत और 3 की हालत गंभीर, फिर 50 मीटर दूर दुकान में घुसा वाहन
Bihar Supaul Accident: सुपौल में कीर्तन कर रहे लोगों को वाहन ने रौंदा, 3 की मौत और 3 की हालत गंभीर, फिर 50 मीटर दूर दुकान में घुसा वाहन