Bihar Supaul Accident: सुपौल में कीर्तन कर रहे लोगों को वाहन ने रौंदा, 3 की मौत और 3 की हालत गंभीर, फिर 50 मीटर दूर दुकान में घुसा वाहन

Bihar Supaul Accident: सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में मंगलवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जा रहा है कि घटना कटैया चौक के समीप एनएच-327ई किनारे बजरंगबली मंदिर के पास हुई. यहां कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही एक 4 चक्का वाहन अनियंत्रित होकर कीर्तन कर रहे लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी सामने आ रही है कि मंदिर के पास सड़क किनारे करीब छह लोग कीर्तन में शामिल थे. इसी दौरान तेज गति से आ रही फोर व्हीलर अचानक अनियंत्रित हो गई और वहां मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन करीब 50 मीटर दूर जाकर एक दुकान में जा घुसा. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों की हुई पहचान

मृतकों की पहचान तिलाई दास (65), वार्ड संख्या 12, राजू दास (50), वार्ड संख्या 12 और सुरेंद्र यादव (45), वार्ड संख्या 15 के रूप में हुई है. वहीं भुवनेश्वरी यादव (वार्ड संख्या 11), रामचंद्र यादव (वार्ड संख्या 11) और कृष्ण मोहन साह (वार्ड संख्या 13) घायल हुए हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

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मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पिपरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त फोर व्हीलर को कब्जे में ले लिया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. इधर तीन लोगों की मौत की खबर मिलते ही उनके परिवारों में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस दुखद दुर्घटना पर मंगलवार देर रात डीएण सावन कुमार का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एसडीएम को घटनास्थल पर भेजा गया है. पुलिस जांच कर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है.

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