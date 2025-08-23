Bihar Accident: पटना में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-ऑटो की टक्कर में 8 लोगों की मौत, चार लोग जख्मी

शैलेंद्र की रिपोर्ट, Bihar Accident: पटना के दनियावां इलाके में सड़क हादसे में आठ लोगों की दर्दनाक मौत हो गयी है। हादसा हाईवा और ऑटो की टक्कर से हुआ, जिसमें ऑटो के परखच्चे उड़ गये और उसमें सवार आठ लोगों की मौत हो गयी। मरनेवालों में पांच महिलाएं शामिल हैं। हादसे में चार लोग जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत नाजुक बतायी जा रही है। सभी का इलाक पीएमसीएच में चल रहा है। हादसा सुबह छह बजे के आसपास हुआ, जब ऑटो में सवार होकर लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे।

गंगा स्नान के लिए जा रहे थे सभी

जानकारी के मुताबिक नालंदा के मलावा गांव के रहनेवाले लोग ऑटो में सवार होकर सुबह गंगा स्नान के लिए निकले थे। चश्मदीद लोगों का कहना है कि हादसा हाईवा वाले की गलती से हुआ, जो दाहिनी साइड से टक्कर मारते हुए मौके से निकल गया। इधर, हादसे की जानकारी जैसे ही परिजनों को मिली, वो मौके पर पहुंच गये। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई लोग अपने परिजनों के शव के लिपट कर रो रहे थे। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है। वहीं, टक्कर इतनी भीषड़ थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गये।

ट्रक चालक वाहन लेकर फरार

हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सभी लोग नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र स्थित रेरी मलमा गांव के रहने वाले थे और आज सुबह फतुहां में गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं. अल्ट्राटेक फैक्ट्री के पास एक ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें सात लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई।

