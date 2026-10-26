Bihar: जहानाबाद में भोजपुरी गायक अभिषेक सिंह के घर फायरिंग, गाड़ी में तोड़फोड़, किस कलाकार पर लगाया आरोप?

Bihar News: बिहार के जहानाबाद जिले में भोजपुरी गायक अभिषेक सिंह के घर के बाहर देर रात फायरिंग और गाड़ी में तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है. घटना नगर थाना क्षेत्र के काली नगर मोहल्ले की है. अभिषेक सिंह ने आरोप लगाया है कि अपराधियों ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और पांच राउंड फायरिंग की. उन्होंने इस घटना के पीछे भोजपुरी कलाकार विक्कू की साजिश होने का आरोप भी लगाया है. मामले में नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.

जानकारी के मुताबिक, काली नगर मोहल्ले में रहने वाले भोजपुरी गायक अभिषेक सिंह के घर के बाहर देर रात कुछ अपराधियों ने कथित तौर पर उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की. इस दौरान पांच राउंड फायरिंग किए जाने की बात भी सामने आई है. गोली चलने की घटना से मोहल्ले में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

भोजपुरी गायक अभिषेक सिंह ने इस घटना को लेकर भोजपुरी कलाकार विक्कू पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि इस वारदात के पीछे विक्कू की साजिश हो सकती है. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है. मामले में संबंधित पक्ष का बयान और पुलिस जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

निजी जिंदगी को लेकर भी विवाद का आरोप

अभिषेक सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी निजी जिंदगी को लेकर मंच से गाली-गलौज की गई थी. उन्होंने यह भी दावा किया कि इससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया. गायक ने इन घटनाओं को लेकर भी जांच की मांग की है.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. पुलिस घटना के पीछे की वजह, फायरिंग और गाड़ी में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल, मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.