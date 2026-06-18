Home > बिहार > भोजपुर एनकाउंटर: कटघरे में पुलिस, सरेंडर कर चुके मानसिक पीड़ित का एनकाउंटर, उठ रहे सवाल

भोजपुर एनकाउंटर: कटघरे में पुलिस, सरेंडर कर चुके मानसिक पीड़ित का एनकाउंटर, उठ रहे सवाल

भोजपुर पुलिस ने हाल ही में एक एनकाउंटर को अंजाम दिया, जिसके बाद खुद पुलिस सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है. पुलिस ने उस व्यक्ति को मानसिक रूप से पीड़ित बताया था. उसने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया था. इसके बावजूद पुलिस ने उसे गोली क्यों मारी?

By: Deepika Pandey | Published: June 18, 2026 11:36:32 AM IST

बिहार पुलिस एनकाउंटर
बिहार पुलिस एनकाउंटर


Bhojpur Encounter: आरा भोजपुर जिले में पुलिस को पिस्तौल लेकर धमकी देने के मामले में पुलिस ने एनकाउंटर में युवक भरत तिवारी को गोली मार दी. इलाज के दौरान पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई. वहीं इस एनकाउंटर के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस की कार्यशैली अब कटघरे में खड़े हो गई है. बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने पुलिस को बंधक बनाया और पुलिस कर्मियों को धमकाया था, उसे भोजपुर पुलिस ने मानसिक रूप से बीमार करार दिया था. साथ ही कहा था कि उसका इलाज कोईलवर के मानसिक आरोग्यशाला में कराया जा रहा है. 

सरेंडर करने के बावजूद मारी गईं चार गोलियां

वहीं बाद में युवक ने सरेंडर कर दिया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से युवक ने पिस्तौल को पुलिसकर्मियों को दे दिया. इसके बावजूद उसको चार गोलियां मारी गईं. आनन-फानन में उसको इलाज के लिए सदर अस्पताल आरा में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए उसको पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया. पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

You Might Be Interested In

सवालों के घेरे में भोजपुर पुलिस

भोजपुर पुलिस के इस एनकाउंटर पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग इसको फर्जी एनकाउंटर करार दे रहे हैं. वहीं मृतक भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने बताया कि उसका बेटा बिल्कुल सही था. वो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था. उसने कोई अपराध नहीं किया था. उसके खिलाफ कोई चार्जशीट भी दाखिल नहीं थी और न ही कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज था. 

मृतक के पिता ने पुलिस पर लगाया आरोप

मृतक के पिता ने सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था. उसके बाद भी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया गया. भोजपुर पुलिस की इस कार्यशैली की लोग लगातार आलोचना कर रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर युवक भरत तिवारी किस बात से नाराज था और वो सिस्टम में किस भ्रष्टाचार की बात कर रहा था, जिसको बैठकर के समझाने की जरूरत थी ना कि उसको एनकाउंटर में सीधे ऊपर भेज देने की जरूरत थी. 

नहीं आया पुलिस का बयान

इस मामले के सामने आने के बाद अब तक पुलिस का कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन हालांकि जिस तरह से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, उसको लेकर सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं. पुलिस पहले किसी आरोपी के पैर में गोली मारती है लेकिन भरत तिवारी को सीधे जांघ में गोली मार दी गई, वह भी एक या दो नहीं, चार गोलियां उसके ऊपर दागी गईं. अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जब पुलिस ने उसको विक्षिप्त करार दिया था, तो फिर उसके एनकाउंटर की जरूरत क्यों पड़ी?

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अपूर्वा मखीजा, 15 करोड़ में शेख के साथ...

June 17, 2026

ज्यादा लहसुन खाने के नुकसान

June 17, 2026

ज्यादा मूंगफली खाने के नुकसान

June 17, 2026

गर्मियों में लखनऊ जाने का बना रहे प्लान, इन 6...

June 17, 2026

देखें ‘बंटवारा 1947’ के किरदारों का फर्स्ट लुक

June 17, 2026

बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गईं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

June 17, 2026
भोजपुर एनकाउंटर: कटघरे में पुलिस, सरेंडर कर चुके मानसिक पीड़ित का एनकाउंटर, उठ रहे सवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भोजपुर एनकाउंटर: कटघरे में पुलिस, सरेंडर कर चुके मानसिक पीड़ित का एनकाउंटर, उठ रहे सवाल
भोजपुर एनकाउंटर: कटघरे में पुलिस, सरेंडर कर चुके मानसिक पीड़ित का एनकाउंटर, उठ रहे सवाल
भोजपुर एनकाउंटर: कटघरे में पुलिस, सरेंडर कर चुके मानसिक पीड़ित का एनकाउंटर, उठ रहे सवाल
भोजपुर एनकाउंटर: कटघरे में पुलिस, सरेंडर कर चुके मानसिक पीड़ित का एनकाउंटर, उठ रहे सवाल