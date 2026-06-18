भोजपुर एनकाउंटर: कटघरे में पुलिस, सरेंडर कर चुके मानसिक पीड़ित का एनकाउंटर, उठ रहे सवाल

Bhojpur Encounter: आरा भोजपुर जिले में पुलिस को पिस्तौल लेकर धमकी देने के मामले में पुलिस ने एनकाउंटर में युवक भरत तिवारी को गोली मार दी. इलाज के दौरान पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई. वहीं इस एनकाउंटर के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस की कार्यशैली अब कटघरे में खड़े हो गई है. बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने पुलिस को बंधक बनाया और पुलिस कर्मियों को धमकाया था, उसे भोजपुर पुलिस ने मानसिक रूप से बीमार करार दिया था. साथ ही कहा था कि उसका इलाज कोईलवर के मानसिक आरोग्यशाला में कराया जा रहा है.

सरेंडर करने के बावजूद मारी गईं चार गोलियां

वहीं बाद में युवक ने सरेंडर कर दिया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से युवक ने पिस्तौल को पुलिसकर्मियों को दे दिया. इसके बावजूद उसको चार गोलियां मारी गईं. आनन-फानन में उसको इलाज के लिए सदर अस्पताल आरा में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए उसको पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया. पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

सवालों के घेरे में भोजपुर पुलिस

भोजपुर पुलिस के इस एनकाउंटर पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग इसको फर्जी एनकाउंटर करार दे रहे हैं. वहीं मृतक भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने बताया कि उसका बेटा बिल्कुल सही था. वो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था. उसने कोई अपराध नहीं किया था. उसके खिलाफ कोई चार्जशीट भी दाखिल नहीं थी और न ही कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज था.

मृतक के पिता ने पुलिस पर लगाया आरोप

मृतक के पिता ने सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था. उसके बाद भी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया गया. भोजपुर पुलिस की इस कार्यशैली की लोग लगातार आलोचना कर रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर युवक भरत तिवारी किस बात से नाराज था और वो सिस्टम में किस भ्रष्टाचार की बात कर रहा था, जिसको बैठकर के समझाने की जरूरत थी ना कि उसको एनकाउंटर में सीधे ऊपर भेज देने की जरूरत थी.

नहीं आया पुलिस का बयान

इस मामले के सामने आने के बाद अब तक पुलिस का कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन हालांकि जिस तरह से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, उसको लेकर सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं. पुलिस पहले किसी आरोपी के पैर में गोली मारती है लेकिन भरत तिवारी को सीधे जांघ में गोली मार दी गई, वह भी एक या दो नहीं, चार गोलियां उसके ऊपर दागी गईं. अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जब पुलिस ने उसको विक्षिप्त करार दिया था, तो फिर उसके एनकाउंटर की जरूरत क्यों पड़ी?