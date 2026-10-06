Bihar Crime: पहले बेटे को पीटा, अब दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, फायरिंग करने वालों में भतीजा भी शामिल

Bihar Crime News: भोजपुर जिले के गजराजगंज ओपी क्षेत्र के चौकीपुर बांध के पास मंगलवार की शाम करीब 5:30 बजे हथियारबंद बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी. घटना में शाहपुर प्रखंड के लालू डेरा निवासी कमला यादव के पुत्र राजू कुमार यादव जख्मी हो गए. वर्तमान में वह चौकीपुर पासवान चौक के समीप घर बनाकर परिवार के साथ रहते हैं और जमीन खरीद-बिक्री का काम करते हैं.

जख्मी राजू कुमार यादव के अनुसार, घटना के समय वह अपने घर के बाहर खड़े थे. इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर तीन लोग पहुंचे और उन्हें गोली मार दी. राजू ने बताया कि उन्हें दो गोलियां लगी हैं. एक गोली बाएं पैर की जांघ के पास और दूसरी बाएं तरफ पेट में लगी है.

घटना के बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया. फिलहाल उनका इलाज आरा शहर के महावीर टोला स्थित मेडिकॉन हॉस्पिटल में चल रहा है.

पुराने विवाद और धमकी का लगाया आरोप

जख्मी राजू कुमार यादव ने पुलिस और मीडिया को दिए बयान में आरोप लगाया कि गोली चलाने वालों में दशरथ यादव का भतीजा विक्की यादव भी शामिल था. उन्होंने दावा किया कि करीब छह-सात महीने से उनका कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा है. राजू के मुताबिक, पूर्व में उनके बेटे रितेश कुमार को आरके एकेडमी स्कूल से ले जाकर मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में उन्होंने केस दर्ज कराया था.

राजू ने आरोप लगाया कि केस उठाने को लेकर उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही थीं. उनका कहना है कि तीन-चार दिन पहले भी धमकी मिलने के बाद उन्होंने मामले के आईओ को फोन कर इसकी जानकारी दी थी और गोली मारने की आशंका जताई थी.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई. पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस आरोपों की जांच कर रही है. गोलीबारी के पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है. पुलिस घटना में शामिल लोगों की पहचान और पूरे मामले की पड़ताल कर रही है.

(भोजपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट)