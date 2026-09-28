Home > बिहार > Bhojpur Crime: 3 साल पहले पिता की मौत, 2 साल पहले चाचा पर फायरिंग, अब गोलीकांड ने छीना मां का इकलौता सहारा; पुरानी रंजिश या विवाद?

Bhojpur Crime: 3 साल पहले पिता की मौत, 2 साल पहले चाचा पर फायरिंग, अब गोलीकांड ने छीना मां का इकलौता सहारा; पुरानी रंजिश या विवाद?

Bhojpur BA Student Shot Dead: भोजपुर के धोबहा थाना क्षेत्र के मैनपुरा गांव में काली मंदिर के पास BA पार्ट-1 के छात्र सोनू कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. गोली कनपटी के पास लगी. पुलिस, FSL और DIU टीम जांच में जुटी है.

By: Kajal Jain | Published: September 28, 2026 12:30:48 PM IST

Bhojpur Crime: 3 साल पहले पिता की मौत, 2 साल पहले चाचा पर फायरिंग, अब गोलीकांड ने छीना मां का इकलौता सहारा; पुरानी रंजिश या विवाद?
Bhojpur Crime: 3 साल पहले पिता की मौत, 2 साल पहले चाचा पर फायरिंग, अब गोलीकांड ने छीना मां का इकलौता सहारा; पुरानी रंजिश या विवाद?


Bhojpur BA Student Shot Dead: भोजपुर जिले के धोबहा थाना क्षेत्र में रविवार की शाम एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात मैनपुरा गांव स्थित काली मंदिर के पास करीब शाम 5:30 बजे हुई. मृतक की पहचान हेमंतपुर गांव निवासी स्वर्गीय मुन्ना सिंह के पुत्र सोनू कुमार सिंह उर्फ सरल के रूप में हुई है. सोनू बीए पार्ट-1 का छात्र था और अपनी मां का इकलौता संतान व सहारा था.

बताया जा रहा है कि सोनू किसी काम से मैनपुरा गांव गया था. इसी दौरान काली मंदिर के पास उसे गोली मार दी गई. गोली उसके कनपटी के पास लगी, जिससे उसकी मौत हो गई. इस सनसनीखेज घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया. परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और घटनास्तळ पर पहुंचे. 

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सूचना मिलते ही धोबहा थानाध्यक्ष वर्षा रानी और साइबर डीएसपी रौशन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां एफएसएल (FSL) और डीआईयू (DIU) की टीमों ने साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के कारणों का पता लगाने के साथ-साथ आरोपियों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है.

मैनपुरा काली मंदिर के पास सरेआम गोली कांड

रविवार की शाम का वक्त था जब भोजपुर के धोबहा थाना इलाके के मैनपुरा गांव में काली मंदिर के पास अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से सन्नाटा टूट गया. हेमंतपुर के रहने वाले मासूम और शांत स्वभाव के सोनू कुमार सिंह को किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा. बदमाशों ने इतनी बेरहमी से हमला किया कि गोली सीधे सोनू की कनपटी पर जा लगी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

मां और घर का इकलौता सहारा था सोनू

मृतक सोनू अपनी मां का इकलौता बेटा और घर का एकमात्र सहारा था, क्योंकि उनके पिता मुन्ना सिंह का पहले ही निधन हो चुका था. इस जघन्य हत्याकांड के बाद से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और मां का रो-रोकर बुरा हाल है. 

परिचितों के अनुसार सोनू शांत स्वभाव का युवक था. 19-20 साल के युवक की सरेआम हत्या के मामले में गांव में भारी आक्रोश है. घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने घटनास्थल पर ही एसपी को बुलाने की मांग को लेकर भारी हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ अपना रोष जताया.

चचेरे भाई ने विवाद से किया इन्कार 

मृतक के चचेरे भाई मनीष कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें करीब चार से साढ़े चार बजे सोनू को गोली लगने की जानकारी मिली. पहले उन्हें लगा कि कोई मजाक कर रहा है. जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो सोनू वहां पड़ा हुआ था. उन्होंने बताया कि सोनू को एक गोली लगी थी. मनीष के अनुसार, उन्हें सोनू के किसी व्यक्ति से पहले से विवाद की जानकारी नहीं थी.

जांच से पता चला कि 2 साल पहले मृतक सोनू के चाचा संतोष कुमार को भी गोली मारकर घायल किया गया था. घटना को बिहिया थाना क्षेत्र में झौंवा ईट-भट्ठा के पास अंजाम दिया गया जब उसके चाचा जीप में शादी समारोह से लौट रहे थे.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, FSL और DIU ने जुटाए साक्ष्य

वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. धोबहा थानाध्यक्ष वर्षा रानी और साइबर डीएसपी सह प्रभारी सदर एसडीपीओ-1 रौशन कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को सील कर दिया. इसके बाद फोरेंसिक (FSL) और जिला डीआईयू की विशेष टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर एक-एक सुराग और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए. 

भोजपुर जिले के धोबहा थाना अंतर्गत मैनपुरा गांव में घटित गोलीबारी की घटना के सम्बन्ध में पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम (सह-अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर -01) का बाइट….. pic.twitter.com/JybKN4lH9M

— Bhojpur Police (@bhojpur_police) September 27, 2026

साइबर डीएसपी सह प्रभारी डीएसपी रौशन कुमार ने बताया कि 27 सितंबर को करीब 5:30 बजे मैनपुरा गांव के काली मंदिर के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची तो सोनू कुमार की हत्या की पुष्टि हुई. घटनास्थल को प्रिजर्व कर एफएसएल और डीआईयू टीम से जांच कराई गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पूर्व युवा राजद नेता ने 24 घंटे के अंदर की गिरफ्तारी की मांग

घटना को लेकर पूर्व प्रधान महासचिव, युवा राजद रजनीश यादव ने प्रशासन से अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. उन्होंने कहा कि सोनू उनके गांव का रहने वाला था और उनके छोटे भाई जैसा था. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय हैं.

रजनीश यादव ने प्रशासन से मांग की कि मामले का जल्द उद्भेदन कर 12 से 24 घंटे के अंदर आरोपितों को गिरफ्तार किया जाए और मृतक के परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने भोजपुर प्रशासन से घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की.

फिलहाल पुलिस हत्या के कारण, घटना में शामिल लोगों और गोली चलाने वाले आरोपी की पहचान करने में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है.

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Tags: bihar crime
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