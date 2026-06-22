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Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी को कितनी और कहां-कहां लगी थी गोली, क्या वह मानसिक विक्षिप्त था? एनकाउंटर के बाद इलाज करने वाले डॉक्टर का बड़ा खुलासा

Bharat Bhushan Tiwari Encounter: एनकाउंटर के बाद भरत तिवारी का प्रारंभिक इलाज करने वाले आरा के सदर अस्पताल के सर्जन डॉ. एम.एच. अंसारी ने बताया कि उनकी नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया था.

By: Hasnain Alam | Published: June 22, 2026 5:25:40 PM IST

भरत तिवारी का इलाज करने वाले डॉक्टर का आया बयान
भरत तिवारी का इलाज करने वाले डॉक्टर का आया बयान


Bharat Tiwari Encounter News: बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी के पुलिस एनकाउंटर मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं. अब इस मामले में एक नया मोड़ तब आ गया है, जब जख्मी भरत तिवारी का प्रारंभिक इलाज करने वाले आरा के सदर अस्पताल के सर्जन डॉ. एम.एच. अंसारी का बयान सामने आया है.

वीडियो में डॉ. अंसारी ने बताया कि भरत तिवारी को गोली लगने के बाद इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था. जांच के दौरान उनके शरीर के पैर और निचले हिस्से में गोली लगने के निशान पाए गए थे. डॉक्टर के अनुसार जब अस्पताल में उनकी जांच की गई, तो उनका ब्लड प्रेशर और पल्स काफी कम था तथा उनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई थी.

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भरत तिवारी को कर दिया गया था पटना रेफर- डॉक्टर

डॉ. अंसारी ने बताया कि भरत तिवारी की नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि शरीर में चार से पांच गोलियां लगी थीं और सभी गोलियां पैर एवं निचले हिस्से में लगी थीं.

साथ ही भरत तिवारी के मानसिक स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि वह बेहोश था, बात करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उससे बात नहीं हो पाई, जिससे पता चल सके कि वह मानसिक विक्षिप्त था या नहीं. इसकी वजह से मेंटल स्टेटस के बारे में हमलोग नहीं बता सकते. पुलिस ने भी यह बात हमसे नहीं बताई.

परिजनों ने फर्जी एनकाउंटर का किया है दावा

डॉक्टर का यह बयान सामने आने के बाद एनकाउंटर को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. मामले की निष्पक्ष जांच की मांग लगातार उठ रही है. वहीं मृतक के परिजन और विभिन्न राजनीतिक दल पहले से ही पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं. अब डॉक्टर के बयान के बाद इस पूरे प्रकरण ने नया राजनीतिक और सामाजिक रंग ले लिया है. 

गौरतलब है कि भरत तिवारी की मौत के बाद से ही एनकाउंटर की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. परिजनों का आरोप है कि यह फर्जी एनकाउंटर था, जबकि पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बता रही है. मामले को लेकर कई राजनीतिक दलों के नेता भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं और न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं.

(आशीष कुमार की रिपोर्ट)

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