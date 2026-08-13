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Samrat Choudhary Announcement: भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक मदद का एलान, एक सदस्य को मिलेगी नौकरी

Samrat Choudhary Announcement: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बड़ा एलान किया है. जिसमें परिवार को आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का एलान किया है.

By: Sohail Rahman | Published: August 13, 2026 7:44:28 PM IST

भरत तिवारी के परिवार को मिलेगी आर्थिक सहायता, सीएम सम्राट ने किया एलान
भरत तिवारी के परिवार को मिलेगी आर्थिक सहायता, सीएम सम्राट ने किया एलान


Samrat Choudhary: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिवार के लिए आर्थिक मदद का एलान किया है. उन्होंने यह भी कहा है कि परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी. सरकार की ओर से यह मदद मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर दी जाएगी. भरत तिवारी की मौत के हालात पर सवाल उठने के बाद बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए थे.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले की न्यायिक जांच पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हो रही है. गौरतलब है कि 17 जून को बिहार के भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हो गई थी.

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जांच जारी

घटना के अलग-अलग पहलुओं और एनकाउंटर से जुड़े हालात की जांच की जा रही है. जांच के दौरान भरत तिवारी वालों और घटना से जुड़े हालात की जांच कर रही है. जांच के दौरान भरत तिवारी के परिवार वालों और घटना से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं. साथ ही टीम ने मामले से जुड़े उपलब्ध सबूतों की भी जांच-पड़ताल की है. इस पूरे मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक मदद देगी.

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परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी. हालांकि, परिवार को दी जाने वाली आर्थिक मदद की रकम के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है. भरत तिवारी की मौत के बाद से ही एनकाउंटर के हालात को लेकर सवाल उठते रहे हैं. उनके परिवार ने पुलिस के दावों को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि यह फर्जी एनकाउंटर है. वहीं, पुलिस ने अपना आधिकारिक रुख कायम रखा है. दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों के बीच निष्पक्ष जांच की मांग उठी, जिसके बाद न्यायिक जांच शुरू की गई.

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Tags: bihar newssamrat choudhary
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