Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी के परिजनों से मिलीं ज्योति सिंह, बोलीं- वह किसी एक समुदाय के लिए…

Bharat Tiwari Encounter Case: बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर जारी विवाद और न्याय की मांग के बीच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति सिंह मंगलवार को आरा पहुंचीं. ज्योति सिंह ने भरत तिवारी परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

मीडिया से बातचीत में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि भरत तिवारी जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, वे केवल एक व्यक्ति के नहीं, बल्कि समाज से जुड़े मुद्दे थे. लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने, सवाल पूछने और शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है. ऐसे में मामले में निष्पक्ष जांच के बाद न्याय मिलना चाहिए.

‘आत्मसमर्पण के बाद एनकाउंटर पर उठते हैं सवाल’

घटना को लेकर पूछे गए सवाल पर ज्योति सिंह ने कहा कि यदि वायरल वीडियो में दिखाई गई परिस्थितियां सही हैं और भरत तिवारी ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिया था, तो उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि एनकाउंटर की परिस्थितियों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब निष्पक्ष जांच से ही मिल सकता है.

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद आम लोगों के मन में भी कई सवाल पैदा हुए हैं. इसलिए सरकार को चाहिए कि मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए.

‘भरत की मां और परिवार के साथ खड़ी हूं’

ज्योति सिंह ने कहा कि वह एक मां के दर्द को समझते हुए परिवार से मिलने पहुंची हैं. उन्होंने कहा कि भरत तिवारी की मां, बहन और परिवार के अन्य सदस्यों की आवाज को बुलंद करने के लिए वह हरसंभव प्रयास करेंगी.

उन्होंने कहा कि भरत तिवारी किसी एक वर्ग या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे थे. इसलिए न्याय के साथ-साथ उन मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनके लिए वह संघर्ष कर रहे थे.

महापंचायत में शामिल होने के संकेत

भरत तिवारी के समर्थन में आयोजित होने वाली महापंचायत को लेकर ज्योति सिंह ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी अभी मिली है और वह इसमें शामिल होने का प्रयास करेंगी.

परिजनों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

परिवार की सुरक्षा को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि किसी घटना के बाद परिवार के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो यह चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि हर नागरिक को कानून और व्यवस्था पर भरोसा होना चाहिए और ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि लोग खुद को असुरक्षित महसूस करें.

FIR से नहीं, जांच से सामने आएगी सच्चाई

परिजनों और ग्रामीणों पर दर्ज एफआईआर के सवाल पर ज्योति सिंह ने कहा कि किसी मामले की सच्चाई जांच और कानूनी प्रक्रिया से सामने आती है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच निष्पक्ष होगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि भरत तिवारी मामले को लेकर लगातार राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी गतिविधियां तेज हो रही हैं. विभिन्न संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की जा रही है.

(रीतेश मिश्रा की रिपोर्ट)