Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी का पुलिस ने कैसे किया एनकाउंटर? मां आशा देवी का सनसनीखेज दावा

Bharat Tiwari Encounter Case: बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में अब बड़ा कानूनी मोड़ आ गया है. भरत तिवारी की मां आशा देवी के आवेदन पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा एवं तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर सरेंडर करने के बाद गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया था. भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राज ने इसकी पुष्टि की है. इस कार्रवाई के साथ ही अब तक राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बने इस मामले की जांच एक नए चरण में प्रवेश कर गई है.

परिजनों का आरोप है कि भरत तिवारी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद उन्हें गोली मार दी गई. वहीं पुलिस की ओर से इसे एनकाउंटर की कार्रवाई बताया गया था. ऐसे में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं.

भरत तिवारी के घर पहुंचे थे पुलिसकर्मी

आशा देवी ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि उनका पुत्र भरत भूषण तिवारी बाढ़ विस्थापितों और जनसरोकारों के मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय था. उन्होंने दावा किया कि घटना वाले दिन पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे और भरत तिवारी को अपने साथ चलने के लिए कहा.

परिजनों के अनुसार भरत तिवारी पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे. आवेदन में यह भी कहा गया है कि पुलिस के समक्ष पहुंचने के बाद भरत तिवारी ने फेसबुक लाइव के दौरान अपने पास मौजूद हथियार फेंक दिया था और आत्मसमर्पण कर दिया था. इसके बावजूद उन्हें पकड़कर जमीन पर गिराया गया और बाद में गोली मार दी गई.

पांच पुलिसकर्मियों को किया जा चुका है निलंबित

गौरतलब है कि इस मामले में इससे पहले विभागीय स्तर पर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है. मामले को लेकर बिहार की राजनीति भी गरमा गई है. विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि लगातार पीड़ित परिवार से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.

राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है. ऐसे में एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरे प्रकरण की जांच और उसके निष्कर्षों पर सभी की नजरें टिक गई हैं.