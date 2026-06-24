Home > बिहार > ‘प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद गोली चलाई’, भरत तिवारी एनकाउंटर पर चीख पड़े बाबा बागेश्वर, कर दिया बड़ा एलान

‘प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद गोली चलाई’, भरत तिवारी एनकाउंटर पर चीख पड़े बाबा बागेश्वर, कर दिया बड़ा एलान

Baba Bageshwar: बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर के मामले में बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति अपराधी हो, उसको सजा न्यायपालिका से मिलना चाहिए.

By: Sohail Rahman | Published: June 24, 2026 9:36:25 AM IST

भरत तिवारी एनकाउंटर पर बाबा बागेश्वर की प्रतिक्रिया
भरत तिवारी एनकाउंटर पर बाबा बागेश्वर की प्रतिक्रिया


Baba Bageshwar on Bharat Tiwari Encounter: बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है. जिसमें उन्होंने भरत तिवारी के घर शाहपुर के बिटौली जाने की घोषणा की है. इस पूरे मामले पर बाबा बागेश्वर का कहना है कि भले ही कोई व्यक्ति अपराधी हो, उसको सजा न्यायपालिका द्वारा मिलना चाहिए. सरेंडर करने के बाद किसी की जान नहीं लेनी चाहिए.

भोजपुर में होने वाली महापंचायत के बीच बाबा बागेश्वर के हिंदुत्व और उनके बिटौली जाने की घोषणा के बीच यह मामला अब नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है.

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भरत तिवारी के घर जाएंगे बाबा बागेश्वर

बाबा बागेश्वर ने कहा कि वह भरत तिवारी के परिवार वालों से मिलने गांव जाएंगे. उन्होंने तिवारी को सनातन और हिंदू समाज के लिए काम करने वाला युवा बताया. बाबा का मानना है कि समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति की मौत से जुड़े सवालों के निष्पक्ष जवाब मिलने चाहिए और पूरे मामले की पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए.

बाबा बागेश्वर ने और क्या-क्या कहा?

इसके अलावा, बाबा बागेश्वर ने कहा कि सनातनी हिंदुत्व के लिए जीने वाला बालक, हिंदुओं को सनातनियों के लिए लड़ने वाले भरत तिवारी पर प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद गोली चलाई. उन्होंने आगे कहा कि भले ही कोई अपराधी हो, लेकिन सजा देने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका के पास है. शरण में आए किसी भी व्यक्ति का वध भारतीय संस्कृति, रामचरितमानस, रामायण, वेदों और शास्त्रों की मर्यादा के विरुद्ध बताया.



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बाबा बागेश्वर ने यह भी याद किया कि भरत तिवारी आरा से पैदल यात्रा कर छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे थे. उनके अनुसार भरत जाति-पाति से ऊपर उठकर हिंदू समाज के हित के लिए काम करने की बात करते थे. इसी कारण वह इस मामले को केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि न्याय के सवाल के रूप में देख रहे हैं.

भरत तिवारी एनकाउंटर पर बढ़ता जा रहा विवाद

भरत तिवारी से जुड़े एनकाउंटर पर पहले ही विवाद खड़ा हो गया है. उनके परिवार का आरोप है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, फिर भी पुलिस ने गोली चलाई; वहीं पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई थी. विवाद बढ़ता हुआ देख राज्य सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या समेत कई आरोपों में एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं.

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न्यायिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार

भरत तिवारी के मामले में बिहार सरकार और बिहार पुलिस के खिलाफ विरोध के सुर लगातार उठते जा रहा है. भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेतआओं, सामाजिक संगठनों और जानी-मानी हस्तियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. अब बाबा बागेश्वर के समर्थन देने और परिवार से मिलने की योजना की घोषणा के बाद इस मुद्दे के और भी ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने की उम्मीद है. इस मामले में न्यायिक जांच चल रही है और सभी को इस रिपोर्ट का इंतजार है.

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