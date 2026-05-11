Bihar: भागलपुर में विक्रमशिला सेतु बंद होने से शादी पर संकट, दूल्हे ने लगाई डीएम से गुहार- ‘साहब शादी करा दीजिए’

Bihar News: बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर आवाजाही बंद होने के बाद आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. सबसे ज्यादा दिक्कत अब शादी-विवाह में आने-जाने वालों को हो रही है. दरअसल प्रशासन की ओर से गंगा नदी में सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक ही नौका परिचालन की अनुमति दी गई है. इसी बीच एक अनोखा मामला सामने आया, जहां दूल्हा जयराम कुमार शादी करने के लिए गंगा पार जा रहा था, लेकिन थोड़ी सी देरी होने की वजह से वह नाव की सवारी से वंचित रह गया.

नाव बंद होने के बाद दूल्हा और उसके परिजन परेशान होकर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाने लगे. दूल्हे जयराम कुमार ने भावुक अंदाज में कहा- ‘डीएम साहब शादी करा दीजिए’. वहीं दूल्हे के जीजा मुकेश कुमार ने बताया कि अब बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है. अगर समय पर नदी पार नहीं कर पाए तो शादी का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा.

लोगों की क्या है मांग?

विक्रमशिला सेतु बंद होने के कारण रोजमर्रा की जिंदगी के साथ-साथ अब सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रम भी प्रभावित होने लगे हैं. लोगों की मांग है कि प्रशासन शादी-विवाह और जरूरी कार्यों के लिए विशेष व्यवस्था करे ताकि लोगों को राहत मिल सके.

आवागमन बहाल करने की दिशा में काम शुरू

दूसरी तरफ विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से के पास आवागमन बहाल करने की दिशा में तेजी से काम शुरू हो गया है. सीमा सड़क संगठन (BRO) की करीब 100 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम भागलपुर पहुंची और युद्ध स्तर पर हालात का जायजा लिया.

टीम फिलहाल सेतु के टूटे हिस्से से कुछ मीटर पहले अस्थायी बेली ब्रिज निर्माण की संभावना पर तकनीकी आकलन कर रही है, ताकि जल्द से जल्द यातायात दोबारा शुरू कराया जा सके.

BRO की टीम ने पुल निगम के वरीय अधिकारियों और SDRF जवानों के साथ बरारी घाट से नवगछिया तक विक्रमशिला सेतु के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया. इस दौरान विशेषज्ञ इंजीनियरों ने पुल की संरचना, क्षति की गंभीरता और वैकल्पिक व्यवस्था की संभावनाओं का बारीकी से अध्ययन किया.