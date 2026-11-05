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Bihar: भागलपुर में डीजे संचालक को घर से बुलाकर ले गए तीन दोस्त, फिर सड़क किनारे झाड़ियों में मिला शव

Bhagalpur Crime: युवक की मां पुष्पा देवी ने बताया कि गांव के तीन दोस्त उसे घर से बुलाकर साथ ले गए थे. रात तक घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की. अकबरनगर थाना में पिता ने अपहरण का मामला दर्ज कराया. इसके बाद पुलिस सक्रिय होकर मामले की जांच में जुटी.

By: Hasnain Alam | Published: November 5, 2026 7:42:34 PM IST

भागलपुर दुर्गेश मर्डर केस
भागलपुर दुर्गेश मर्डर केस


Bihar Crime: भागलपुर जिला के अकबरनगर थाना क्षेत्र के गौरीपुर गांव से किडनैप किए गए 18 वर्षीय डीजे संचालक दुर्गेश कुमार कुमार की अपराधियों ने हत्या कर दी. युवक के शव को झाड़ियों से बरामद किया गया है. पुलिस ने उसका बाइक भी बरामद किया है. शव मिलते ही आस-पास इलाके में सनसनी फैल गई. युवक डीजे संचालक था.

युवक की मां पुष्पा देवी ने बताया कि गांव के तीन दोस्त उसे घर से बुलाकर साथ ले गए थे. रात तक घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की. अकबरनगर थाना में पिता ने अपहरण का मामला दर्ज कराया. इसके बाद पुलिस सक्रिय होकर मामले की जांच में जुटी.

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बताया जा रहा है कि देर रात भवनाथपुर बगीचा के पास एक पुलिया के समीप से पुलिस ने अज्ञात बाइक बरामद की. जांच के दौरान बरामद बाइक युवक का निकला. इसके बाद पुलिस और परिजनों का शक बढ़ गया.

सड़क किनारे झाड़ी से बरामद किया गया शव

सुबह खोजबीन के दौरान डीजे संचालक दुर्गेश कुमार कुमार का शव भवनाथपुर बगीचा के सड़क किनारे झाड़ी से बरामद किया गया. पुलिस ने शव को अपने कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम मे भेज दिया.

घटनास्थल एसएफएल टीम जांच करने मे जुटी है. परिजनों ने मृतक युवक के तीनों दोस्त पर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस कई संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

(भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट)

Tags: bihar newscrime news
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