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Bhagalpur News: भाजपा नेता पप्पू तांती हत्याकांड में नया ट्विस्ट, पार्टी नेता पर लगा गंभीर आरोप, संदिग्ध फरार

Bhagalpur News: भाजपा नेता पप्पू तांती हत्याकांड में पुलिस इसके पीछे की वजह और घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच में जुटी है.

By: JP Yadav | Published: September 12, 2026 3:17:39 PM IST

Bhagalpur News
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बिहार के भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार (11 सितंबर, 2026) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 11 नंबर मंडल अध्यक्ष उमाभूषण उर्फ पप्पू तांती की सनसनीखेज हत्या का मामला गरमा गया है. हत्या के बाद से इलाके में भारी तनाव और गुस्से का माहौल है. इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रमोद कुमार यादव ने खुद कमान संभाल ली है. इसके बाद शुक्रवार की देर रात घटनास्थल का मुआयना भी किया. इस दौरान SSP ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मुख्य आरोपियों के साथ-साथ उनके पनाहगारों और मददगारों को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

शशि मोदी पर हत्या कराने का लगा आरोप

वहीं, भाजपा नेता कुमार भूषण तांती उर्फ पप्पू की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है. कुमार भूषण के परिजन  ने भाजपा के ही नेता शशि मोदी पर हत्या कराने का आरोप लगाते गया है और प्राथमिकी  भी दर्ज कराई है. 

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एसएसपी हुए एक्टिव

वहीं, नामजद FIR के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए शुक्रवार को देर रात अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की. इतना ही नहीं, हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. मृतक के परिजन से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली.

एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. पुलिस घटना में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है. एसएसपी ने कहा कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और मामले का स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा।उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर आरोपियों के खिलाफ कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी. 

पूर्व पार्षद और उसका भांजा फरार

इस हत्याकांड में राजनीतिक और स्थानीय रंजिश की बात सामने आ रही है. बताया जा रहा है कुमार भूषण पप्पू तांती के भाई अरविंद कुमार के बयान पर कुतुबगंज के ही पूर्व पार्षद सह पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष शशि मोदी और उसके भांजे कृष्णा कुमार उर्फ किशन के खिलाफ नामजद FIR  कराई गई है. वारदात के बाद से ही दोनों नामजद आरोपी अपने घरों से फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

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Tags: bihar news
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