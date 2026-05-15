Home > बिहार > Bihar News: साली की शादी में अचानक पहुंचा जीजा, फिर किया ऐसा काम; दौड़ पड़े लोग, तब तक….

Bihar News: साली की शादी में अचानक पहुंचा जीजा, फिर किया ऐसा काम; दौड़ पड़े लोग, तब तक….

Bhagalpur News: गंभीर रूप से झुलसे युवक की पहचान सूरज कुमार के रूप में हुई है, जो रजौन थाना क्षेत्र के भदरार गांव का रहने वाला बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार सूरज को अपनी साली की शादी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वह शादी समारोह में पहुंचा था.

By: Hasnain Alam | Published: May 15, 2026 7:58:03 PM IST

भागलपुर में जीजा ने साली की शादी में लगाई आग
भागलपुर में जीजा ने साली की शादी में लगाई आग


Bihar Latest News: बिहार के भागलपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के बभनगामा गांव में एक शादी समारोह में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब साली की शादी में पहुंचे जीजा ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और शादी की खुशियां चीख-पुकार में बदल गईं.

गंभीर रूप से झुलसे युवक की पहचान सूरज कुमार के रूप में हुई है, जो रजौन थाना क्षेत्र के भदरार गांव का रहने वाला बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार सूरज को अपनी साली की शादी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वह शादी समारोह में पहुंचा था. इसी दौरान अचानक उसने अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली.

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लोगों ने किसी तरह बुझाई आग

देखते ही देखते युवक आग की लपटों में घिर गया, मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह आग बुझाई. आनन-फानन में उसे अमरपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मायागंज रेफर कर दिया.

अचानक शादी समारोह में पहुंचा था युवक

फिलहाल मायागंज अस्पताल में उसका इलाज जारी है. सूरज की पत्नी ने बताया कि सूरज पटना में रहता था और अचानक शादी समारोह में पहुंचा था. उसने कहा कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी परिवार के किसी सदस्य को नहीं है.

‘युवक कुछ दिनों से मानसिक तनाव में भी था’

स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक कुछ दिनों से मानसिक तनाव में भी था, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. 

हाल के दिनों के अवैध संबंध की वजह से इस तरह के अलग-अलग मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में युवक के आग लगाने के पीछे क्या वजह निकलकर सामने आती है.

Tags: Bhagalpur Newsbihar newshome-hero-pos-2
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