दोनों हाथों में पिस्तौल, बगल में कमर लचकातीं 2 लड़कियां, जेल से छूटने का बंद कमरे में डीजे की धुन पर जश्न मनाता नजर आया युवक

Bhagalpur Dance Viral Video: बिहार (Bihar News) के भागलपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें हथियार लहराते हुए एक युवक 2 युवतियों के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशपुर काली स्थान के समीप का है.

वीडियो में एक युवक दो युवतियों के साथ डांस करता नजर आ रहा है और उसके हाथ में हथियार जैसा दिखाई दे रहा है. स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहा युवक महेशपुर निवासी मुकेश पाल, पिता कल्लू पाल है.

लोगों ने क्या दावा किया?

स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि युवक कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया है और जेल से रिहाई के बाद खुशी में अपने निजी स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया था. इसी कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वो 2 युवतियों के साथ हाथ में हथियार लिए हुए डांस करता हुआ नजर आ रहा है. हालांकि, inkhabar.com इस दावे की पुष्टि नहीं करता है. इसके अलावा, वीडियो कब का है, वीडियो में दिखाई दे रहा हथियार वास्तविक है या नहीं और वीडियो में मौजूद युवक की पहचान की आधिकारिक पुष्टि हुई है या नहीं. इसकी स्वतंत्र रूप से फिलहाल पुष्टि नहीं हो सकी है. पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविकता सामने आ सकेगी.

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क्या है पूरे मामले की सच्चाई?

इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? ये तो पुलिस की जांच में ही सामने आ पाएगा. हालांकि, हथियार लहराने का यह मामला कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. स्थानीय लोगों की मांग है कि पुलिस को जल्द से जल्द इस वीडियो की सच्चाई का पता लगाकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसे कृत्यों पर रोक लगाई जा सके और समाज में सुरक्षा का माहौल बना रहे. अब देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है.

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