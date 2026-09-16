Home > बिहार > दोनों हाथों में पिस्तौल, बगल में कमर लचकातीं 2 लड़कियां, जेल से छूटने का बंद कमरे में डीजे की धुन पर जश्न मनाता नजर आया युवक

दोनों हाथों में पिस्तौल, बगल में कमर लचकातीं 2 लड़कियां, जेल से छूटने का बंद कमरे में डीजे की धुन पर जश्न मनाता नजर आया युवक

Bhagalpur Dance Video: बिहार के भागलपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको लेकर स्थानीय दावा किया जा रहा है कि जेल से छूटने के बाद युवक 2 लड़कियों के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है. जिसके दोनों हाथों में पिस्तौल नजर आ रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: September 16, 2026 7:46:27 PM IST

भागलपुर में दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर लड़कियों के साथ डांस करता नजर आया युवक
भागलपुर में दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर लड़कियों के साथ डांस करता नजर आया युवक


Bhagalpur Dance Viral Video: बिहार (Bihar News) के भागलपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें हथियार लहराते हुए एक युवक 2 युवतियों के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशपुर काली स्थान के समीप का है.

वीडियो में एक युवक दो युवतियों के साथ डांस करता नजर आ रहा है और उसके हाथ में हथियार जैसा दिखाई दे रहा है. स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहा युवक महेशपुर निवासी मुकेश पाल, पिता कल्लू पाल है.

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लोगों ने क्या दावा किया?

स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि युवक कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया है और जेल से रिहाई के बाद खुशी में अपने निजी स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया था. इसी कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वो 2 युवतियों के साथ हाथ में हथियार लिए हुए डांस करता हुआ नजर आ रहा है. हालांकि, inkhabar.com इस दावे की पुष्टि नहीं करता है. इसके अलावा, वीडियो कब का है, वीडियो में दिखाई दे रहा हथियार वास्तविक है या नहीं और वीडियो में मौजूद युवक की पहचान की आधिकारिक पुष्टि हुई है या नहीं. इसकी स्वतंत्र रूप से फिलहाल पुष्टि नहीं हो सकी है. पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविकता सामने आ सकेगी.

यह भी पढ़ें – Who is Preeta Verma: कौन हैं प्रीता वर्मा, बिहार में संभालेंगी DGP का अतिरिक्त प्रभार, कब तक पोस्ट पर बनीं रहेंगी?

क्या है पूरे मामले की सच्चाई?

इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? ये तो पुलिस की जांच में ही सामने आ पाएगा. हालांकि, हथियार लहराने का यह मामला कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. स्थानीय लोगों की मांग है कि पुलिस को जल्द से जल्द इस वीडियो की सच्चाई का पता लगाकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसे कृत्यों पर रोक लगाई जा सके और समाज में सुरक्षा का माहौल बना रहे. अब देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है.

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Tags: bihar newsviral video
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