Bhagalpur: भागलपुर रेलवे जंक्शन पर यात्रियों को मिलेगी विशेष सुविधा, बना देश का सबसे बड़ा स्लीपिंग पॉड्स, बिना PNR के भी मिलेगी एंट्री, जानें क्या है नियम!

Sleeping Pods in Bhagalpur Junction: भागलपुर जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए मालदा रेल मंडल ने स्टेशन पर हाईटेक ‘स्लीपिंग पॉड्स’ की शुरुआत की है. इस सुविधा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी बुकिंग के लिए अब यात्रियों को पीएनआर (PNR) की अनिवार्यता नहीं रहेगी.

आमतौर पर देश के अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों पर जो स्लीपिंग पॉड्स हैं उनकी बुकिंग के लिए वैध पीएनआर नंबर का होना बेहद जरूरी होता है, जबकि भागलपुर जंक्शन में ऐसा नहीं है.

IRCTC और रेलवे को भेजी गई फाइनल रेट लिस्ट

जानकारी के अनुसार भागलपुर जंक्शन पर इस प्रोजेक्ट का जिम्मा संभालने वाली फर्म ने किराए की फाइनल रेट लिस्ट की मंजूरी के लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) और रेलवे मुख्यालय को प्रस्ताव भेज दिया है. स्टेशन पर शुरू की गई इस विशेष व्यवस्था में यात्रियों के लिए साधारण डॉरमेट्री के साथ-साथ शानदार प्राइवेट रूम भी उपलब्ध होंगे. इस आधुनिक सुविधा के शुरू होने के बाद यात्रियों को स्टेशन पर विश्राम करने के लिए सुरक्षित और हाइटेक स्थान मिल सकेगा.

कुल 23 डबल-लेवल पॉड किये गए हैं स्थापित

रेल अधिकारियों के अनुसार, यह कदम स्टेशन के आधुनिकीकरण और आम यात्रियों को बेहद किफायती दरों पर सुरक्षित व आरामदायक ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में है. बता दें कि स्टेशन पर स्थापित किये गए नए स्लीपिंग पॉड्स परिसर में कुल 23 अत्याधुनिक डबल-लेवल पॉड यूनिट स्थापित किए गए हैं, जिनके भीतर यात्रियों के विश्राम के लिए कुल 46 आरामदायक बेड उपलब्ध हैं. इसके अलावा जिन यात्रियों को प्राइवेसी चाहिए, उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इसमें दो बेहद आलीशान निजी कक्ष (प्राइवेट रूम) भी बनाए गए हैं.

आधुनिक सुविधाओं से लैस है पॉड

हर सिंगल पॉड आधुनिक सुविधाओं से लैस है. जानकारी से अनुसार स्लीपिंग पॉड पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड वातानुकूलित (AC) होगा, जिसमें यात्री अपनी मर्जी से कूलिंग को सेट कर सकेंगे. इसके साथ ही इसमें यात्रियों को हाई-स्पीड मुफ्त वाई-फाई, मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पोर्ट, कीमती सामान के लिए सुरक्षित डिजिटल लॉकर और आरामदायक मखमली बिस्तर भी मिलेगा. इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक वॉशरूम, भारतीय व वेस्टर्न स्टाइल के अलग-अलग साफ-सुथरे शौचालय, हाई-टेक अग्निशमन उपकरण, CCTV तथा एडवांस फायर डिटेक्शन अलार्म भी लगाए गए हैं.