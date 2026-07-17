माथे पर ठोकी कील और…, ढाई साल के बच्चे की मिली नदी में तैरती हुई लाश; जीभ थी बाहर और आंख भी जख्मी

Bihar News: बिहार के भागलपुर ज़िले के नाथनगर पुलिस स्टेशन इलाके से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, यहां दुश्मनी निकालने के लिए कुछ लोगों ने सोते हुए ढाई साल के बच्चे का अपहरण कर लिया और उसे ऐसी भयानक मौत दी जो सच में हैरान कर देने वाली थी. शक है कि ये खौफनाक हत्या बच्चे के पिता से बदला लेने के लिए की गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वैज्ञानिक जांच शुरू कर दी है.

घर में जश्न और…

जानकारी के मुताबिक कुछ घंटे पहले ही पीड़ित परिवार एक नए जीवन के आगमन का जश्न मना रहा था. एक ऐसी खुशी जो पल भर में आंसुओं में बदल गई. दुखी पिता पंचू मंडल ने बताया कि मंगलवार को उनके तीसरे बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में घर पर एक उत्सव (छठी) का आयोजन किया गया था. मेहमानों की अधिक संख्या और जगह की कमी के कारण, वो अपने मंझले बेटे, ढाई साल के आदित्य कुमार को पास के महावीर मंदिर परिसर में सुलाने ले गए थे.

चुपके से गायब किया बच्चा

मंगलवार देर रात (बुधवार तड़के) करीब 2:30 बजे, जब पंचू मंडल गहरी नींद में सो रहे थे, अज्ञात बदमाशों ने चुपके से मासूम आदित्य का अपहरण कर लिया, जो उनके बगल में सो रहा था. जब पिता सुबह करीब 4:00 बजे जागे, तो बच्चा गायब था. काफी खोजबीन के बाद, परिवार ने नाथनगर पुलिस स्टेशन में बच्चे के गायब होने की लिखित शिकायत दर्ज कराई.

इस हालत में मिली लाश

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार सुबह करीब 5:00 बजे, जब बच्चे के चाचा श्रीरामपुर घाट की ओर गए, तो वहां का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गए. नदी में एक बच्चे का शव तैरता हुआ मिला; स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकालने पर उसकी पहचान आदित्य के रूप में हुई. हत्यारों ने मासूम बच्चे की हत्या में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं. बच्चे के माथे में लोहे की कील ठोक दी गई थी और उसकी दाहिनी आंख के पास गहरे घाव थे. फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की शुरुआती जांच के अनुसार, बच्चे की जीभ बाहर निकली हुई थी, जिससे प्रबल संकेत मिलता है कि माथे में कील ठोकने के बाद गला घोंटकर बच्चे की हत्या की गई और बाद में सबूत मिटाने के लिए शव को नदी में फेंक दिया गया.

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