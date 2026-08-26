Bhagalpur Boat Accident: भागलपुर में बड़ा हादसा, गंगा नदी में पलटी नाव, 18 मजदूर थे सवार, देखें वीडियो

Bhagalpur Boat Accident Viral Video: बिहार के भागलपुर में बड़ा हादसा हुआ है. भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत खरीक प्रखंड के राघोपुर इलाके में गंगा नदी में नाव पलट गई. मजदूरों को लेकर नदी पार कर रही नाव बीच गंगा की तेज धारा में अचानक अनियंत्रित होकर पलट लगई. नाव पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते कई मजदूर गंगा की तेज धार में बहने लगे.

जानकारी के मुताबिक नाव पर कुल 18 मजदूर सवार थे, जो मजदूरी के लिए नदी पार कर रहे थे. हादसे के बाद 12 मजदूर किसी तरह तैरकर सुरक्षित घाट तक पहुंचने में कामयाब रहे. वहीं करीब 6 मजदूरों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है.





लापता मजदूरों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और SDRF की टीम मोटरबोट के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से लापता मजदूरों की तलाश में सघन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है. स्थानीय ग्रामीण और गोताखोर भी बचाव अभियान में सहयोग कर रहे हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नाव पलटने के दौरान कुछ मजदूरों के नाव के नीचे दबे होने की भी आशंका है. ऐसे में रेस्क्यू टीम नदी की तेज धारा के बीच नाव के आसपास भी लगातार तलाश कर रही है.

हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

वहीं हादसे का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नाव पलटने के बाद गंगा की तेज धारा में मची अफरा-तफरी और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते देखा जा सकता है.

फिलहाल प्रशासन की निगरानी में राहत और बचाव अभियान जारी है. सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि गंगा की तेज धार में लापता मजदूरों को SDRF की टीम कितनी जल्द सुरक्षित बाहर निकाल पाती है.

(भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट)