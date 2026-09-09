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Bihar: बाढ़ के पानी से आने-जाने वाले हो जाएं सतर्क, भागलपुर में जहरीले सांप ने आंगनबाड़ी सेविका को डंसा, हो गई मौत

Bihar News: परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बबीता रानी सोमवार को करीब 2:30 बजे आंगनबाड़ी केंद्र से ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रही थीं. इसी दौरान रास्ते में उन्होंने बाढ़ के पानी के बीच एक चूहे के पीछे सांप को दौड़ते देखा. इसी बीच सांप उनके पैर से टकरा गया और उन्हें डंस लिया.

By: Hasnain Alam | Published: September 9, 2026 2:05:21 PM IST

सांप के काटने के बाद आंगनबाड़ी सेविका मौत
सांप के काटने के बाद आंगनबाड़ी सेविका मौत


Bihar News: बिहार के भागलपुर नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत नदी थाना क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित सिंहकुंड गांव में सोमवार को दर्दनाक हादसा हुआ. लोकमानपुर पंचायत के आजाद नगर टोला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-84 की सेविका बबीता रानी (39) को आंगनबाड़ी केंद्र से घर लौटने के दौरान बाढ़ के पानी में जहरीले सांप ने डंस लिया. गंभीर हालत में उन्हें अनुमंडल अस्पताल नवगछिया लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बबीता रानी सोमवार को करीब 2:30 बजे आंगनबाड़ी केंद्र से ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रही थीं. इसी दौरान रास्ते में उन्होंने बाढ़ के पानी के बीच एक चूहे के पीछे सांप को दौड़ते देखा. इसी बीच सांप उनके पैर से टकरा गया और उन्हें डंस लिया. परिजनों के अनुसार सांप ने उन्हें दो बार डंसा, जिसके बाद उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी और शरीर से काफी खून निकलने लगा.

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नाव और फिर टेंपो से ले जाया गया अस्पताल

सांप के डंसने के बाद बबीता किसी तरह अपने घर पहुंचीं और घटना की जानकारी अपने पति को दी. उनके पति जीविका में अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत बताए जा रहे हैं. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाने की व्यवस्था शुरू की. बाढ़ के कारण आवागमन की स्थिति बेहद खराब होने से उन्हें पहले नाव के माध्यम से सिंहकुंड से लोकमानपुर लाया गया. इसके बाद लोकमानपुर से सीएनजी टेंपो के जरिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया ले जाया गया.

अस्पताल पहुंचने में करीब 35 से 40 मिनट का समय लग गया. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. हालांकि, सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन अस्पताल पहुंच गए. ग्रामीणों ने चिकित्सकों से दोबारा जांच करने का आग्रह करते हुए दावा किया कि बबीता जीवित हैं और उनका इलाज किया जा सकता है.

दोबारा जांच के बाद भी डॉक्टरों में मृत घोषित किया

इसके बाद चिकित्सक ने पुनः जांच की, लेकिन दोबारा जांच के बाद भी उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना से पूरे सिंहकुंड और लोकमानपुर पंचायत क्षेत्र में शोक का माहौल है.

पुलिस की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. घटना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहरीले सांप और अन्य जलीय जीवों के बढ़ते खतरे को लेकर ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ा दी है.

(भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट)

Tags: Bhagalpur Newsbihar news
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