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Singrauli bank robbery: बेऊर जेल से रची गई सिंगरौली बैंक डकैती की साजिश का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

Singrauli bank robbery: सिंगरौली में बैंक डकैती के मामले में पुलिस ने बिहार से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में खुलासा हुआ कि पूरी साजिश बेऊर जेल में बंद मास्टरमाइंड ने रची थी, जिसे अन्य जेल में बंद सहयोगी के जरिए अंजाम दिलवाया गया. पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 4, 2026 11:48:55 AM IST

बेऊर जेल से चला सिंगरौली बैंक डकैती का खेल
बेऊर जेल से चला सिंगरौली बैंक डकैती का खेल


Singrauli bank robbery: सिंगरौली जिले का मुख्यालय बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्थित है में 17 अप्रैल 2026 को हुई सनसनीखेज डकैती के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. इस मामले में बिहार से दो और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ जांच ने चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है. खुलासा हुआ है कि पूरी साजिश जेल के अंदर बैठकर रची गई थी, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया.

बिहार से पकड़े गए दो आरोपी

पुलिस ने इस मामले में नालन्दा जिले के नगरनौसा थाना क्षेत्र से चन्दन उर्फ चईया यादव (21) और गुलशन (19) को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी खीरूबिगहा गांव के रहने वाले हैं. गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर सात दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है.

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आरोपियों के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम

जांच में सामने आया है कि पहले गिरफ्तार आरोपी कमलेश ने अपने साथियों फंटूस, पंकज, राजेश और छोटू के साथ मिलकर बैंक डकैती को अंजाम दिया था. वहीं हाल ही में पकड़े गए दोनों आरोपियों की भूमिका साजिश रचने और लूट के माल को ठिकाने लगाने में अहम रही है.

जेल में बैठकर रची गई साजिश

पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड सुबोध सिंह है, जो बेउर जेल में बंद है. वह कुचिंडाकी जेल में बंद अपने सहयोगी पीयूष जायसवाल के जरिए इस डकैती को अंजाम दिलवाया. जेल के अंदर से संचालित इस आपराधिक नेटवर्क ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत और पुलिस उपमहानिरीक्षक हेमंत सिंह चौहान के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने विशेष टीम गठित की थी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया.

फरार आरोपियों की तलाश जारी, कई स्थानों पर दबिश

पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है. साथ ही अन्य फरार आरोपियों की तलाश में अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा हो जाएगा. इस पूरी कार्रवाई में उपनिरीक्षक संदीप नामदेव, उपनिरीक्षक उदयचंद करिहार, उपनिरीक्षक अमन वर्मा, सहायक उपनिरीक्षक पप्पू सिंह, सहायक उपनिरीक्षक लेखचंद डोहार, प्रधान आरक्षक मुनेन्द्र राणा और आरक्षक गौतम कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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Tags: beur jail bank robbery conspiracysingrauli bank robbery
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