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बंद घर के अंदर क्या चल रहा था? देह व्यापार के संदेह में पुलिस रेड में खुला बड़ा राज़; 7 लोगों को दबोचा

Prostitution Racket Bihar:  बेतिया के कालीबाग पुलिस थाना क्षेत्र में दोपहर रविवार को पुलिस ने वेश्यावृत्ति की गतिविधियों से जुड़ी एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए अचानक एक घर पर छापा मारा, जिसमें 7 लोग जिनमें महिला भी शामिल है हिरासत में लिया गया.

By: Shristi S | Published: June 1, 2026 4:50:51 PM IST

बेतिया में देह व्यापार के संदेह में पुलिस रेड में 7 लोगों को हिरासत में लिया
बेतिया में देह व्यापार के संदेह में पुलिस रेड में 7 लोगों को हिरासत में लिया


Bettiah Prostitution Raid: बिहार के पश्चिम चंपारन बेतिया के कालीबाग पुलिस थाना क्षेत्र में दोपहर रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस ने वेश्यावृत्ति की गतिविधियों से जुड़ी एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए अचानक एक घर पर छापा मारा.

दो थानों की पुलिस और एक क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) के संयुक्त अभियान में सात लोगों, जिनमें चार महिलाएं शामिल हैं को हिरासत में लिया गया. पुलिस अब मामले का पूरा विवरण जुटाने और हिरासत में लिए गए लोगों की भूमिका स्पष्ट करने पर काम कर रही है.

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खुफिया जानकारी के बाद तत्काल कार्रवाई

पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि कालीबाग पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक घर का इस्तेमाल वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से युवतियों को पनाह देने के लिए किया जा रहा है. इस जानकारी को गंभीरता से लेते हुए, कालीबाग, नगर और मनुआ पुल थानों के पुलिसकर्मियों ने QRT के सहयोग से एक संयुक्त छापा मारा.

सात लोग हिरासत में

छापेमारी के दौरान, पुलिस ने मौके से चार महिलाओं और दो युवकों को हिरासत में लिया. घर के मालिक को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. मामले के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के प्रयास में सभी लोगों से अलग-अलग पूछताछ की जा रही है.

सदर-I SDPO अजीत कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया (पहली नजर में), हिरासत में ली गई महिलाओं में से एक नाबालिग प्रतीत होती है. उसकी वास्तविक उम्र की अभी पुष्टि की जा रही है. यदि यह पुष्टि हो जाती है कि वह नाबालिग है, तो मामले में कानून की अतिरिक्त संबंधित धाराएं लगाई जा सकती हैं.

स्थानीय और बाहरी संपर्कों की जांच

प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है कि हिरासत में ली गई महिलाओं में से तीन इसी जिले की निवासी हैं, जबकि एक महिला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली बताई जा रही है. पुलिस फिलहाल उसके पते और पहचान की पुष्टि कर रही है. वहीं, हिरासत में लिए गए दोनों युवक स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं.

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इस चरण में किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. हिरासत में लिए गए लोगों की भूमिका, जिस विशिष्ट तरीके से घर का उपयोग किया जा रहा था, और इसके पीछे का पूरा नेटवर्क इन सभी पहलुओं की वर्तमान में जांच की जा रही है. मामले से जुड़ी पूरी सच्चाई केवल पूछताछ और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आने की उम्मीद है.

Tags: biharcrimewest champaran
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