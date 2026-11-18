Bettiah Chhath Puja Violence: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में छठ पूजा का उत्सव, डीजे की धुन पर नाचते लोग और गांव में जश्न का माहौल उस वक्त जंग के मैदान में बदल गया जब एक गाना बजाने की मांग में हिंसक झड़प में बदल गई. पहले डीजे पर पसंद का भोजपुरी गाना बजाने को लेकर कहासुनी हुई और फिर अगले दिन दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गांव की छतों से ईंट पत्थर फेंके जाने लगे. देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और लोगों में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने मामले में करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया है.

DJ के गाने की रिक्वेस्ट पर झगड़ा हो गया

जानकारी के मुताबिक, छठ पूजा के लिए गांव में दो DJ सेट लगाए गए थे. एक बेतिया से और दूसरा उत्तर प्रदेश से लाया गया था. लोकल DJ का वॉल्यूम काफी कम था. इसलिए, कुछ लोग उत्तर प्रदेश के DJ के पास गए और अपनी पसंद का भोजपुरी गाना बजाने की मांग की. इससे वहां मौजूद लोगों में बहस हो गई. हालांकि कुछ लोगों ने शुरू में बीच-बचाव करके मामला शांत किया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनाव बना रहा.

अगले दिन छतों से पत्थरबाजी शुरू हो गई

अगले दिन झगड़ा फिर बढ़ गया. दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे से भिड़ गए और देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई. इस दौरान कुछ लोग घरों की छतों पर चढ़ गए और ईंट-पत्थर फेंकने लगे. अचानक हुए पत्थरबाजी से गांव में दहशत फैल गई. घटना की जानकारी मिलने पर लौरिया थाने के ऑफिसर इंद्रजीत पासवान पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने सीनियर अधिकारियों को भी जानकारी दी.

आधा दर्जन थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाला

तनाव को देखते हुए नरकटियागंज SDPO के साथ करीब आधा दर्जन थानों की पुलिस को गांव में बुलाया गया. पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया, सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात किया.

लौरिया पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंद्रजीत पासवान के मुताबिक, झड़प और पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस गांव में पेट्रोलिंग कर रही है और घटना में शामिल दूसरे लोगों की पहचान कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल हालात काबू में हैं. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.