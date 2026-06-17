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Bihar Viral Video: अधिकारी को भी नहीं छोड़ा! भीड़ ने कर दी ऐसी कुटाई; वीडियो देख नहीं रखेंगे इलाके में कदम

Bihar Land Dispute Viral Video: बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अधवारी गांव में जमीन को लेकर काफी विवाद हो गया है और विवाद इतना बढ़ गया कि कमिश्नर को ही पीट दिया गया है. आइए जानते हैं पूरा मामला-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 17, 2026 2:07:05 PM IST

Bihar Viral Video: अधिकारी को भी नहीं छोड़ा! भीड़ ने कर दी ऐसी कुटाई; वीडियो देख नहीं रखेंगे इलाके में कदम


Bihar Land Dispute Viral Video: बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अधवारी गांव के वार्ड नंबर-5 में जमीन विवाद को लेकर सोमवार को अचानक माहौल खराब हो गया. कोर्ट के आदेश पर जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंची प्रशासन और पुलिस की टीम के सामने उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक बुजुर्ग आग की लपटों में घिरा हुआ घर से बाहर निकला.

आग से बुरी तरह झुलसे 60 साल के राजेंद्र ठाकुर दर्द से छटपटाते हुए खेत में जाकर गिर पड़ा. बुजुर्ग को इस हालत में देखकर मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा भड़क गया और भीड़ ने प्रशासनिक टीम पर हमला कर दिया. हालात बिगड़ने के बाद टीम को मौके से पीछे हटना पड़ा.

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 कमिश्नर के साथ मारपीट 

उग्र भीड़ ने कोर्ट के आदेश पर प्रतिनियुक्त कमिश्नर रत्नाकर झा को भी घेर लिया और उनके साथ मारपीट की. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. झुलसे राजेंद्र ठाकुर को पहले जिरौल स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद उन्हें बेनीपट्टी अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओ शारंग पाणि पाण्डेय, डीएसपी अमित कुमार समेत जिले के करीब दस थानों की पुलिस गांव पहुंची. पुलिस ने इलाके में कैंप लगाकर स्थिति पर नजर बनाए रखी है. फिलहाल गांव में तनाव है, लेकिन स्थिति कंट्रोल बताई जा रही है.

 सालों पुराना है जमीन विवाद

बताया जा रहा है कि पूरा मामला दो पक्षों के बीच चल रहे पुराने जमीन विवाद से जुड़ा है. राजेंद्र ठाकुर और महेंद्र यादव समेत अन्य लोगों के बीच घरारी जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. हाल ही में सिविल कोर्ट से मनीष रंजन के न्यायालय द्वारा जारी डिग्री के आधार पर अंचल अधिकारी अभिषेक आनंद, अपर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह और कोर्ट से नियुक्त कमिश्नर रत्नाकर झा महेंद्र यादव पक्ष को जमीन पर दखल दिलाने पहुंचे थे.

प्रशासनिक टीम जब जमीन की नापी कर रही थी, उसी दौरान आग की घटना सामने आई. इसके बाद मौके पर मौजूद लोग आक्रोशित हो गए और हालात कंट्रोल से बाहर हो गई.

 महेंद्र यादव पक्ष का दावा

महेंद्र यादव पक्ष का कहना है कि हाल में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया था. इसी आदेश के आधार पर प्रशासन जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंचा था. वहीं, राजेंद्र ठाकुर के परिजनों का कहना है कि इससे पहले भी उन्हें दो बार कोर्ट से डिग्री मिल चुकी थी. उनका आरोप है कि इस बार जारी आदेश के बाद जमीन खाली कराने से पहले उन्हें किसी तरह की सूचना या नोटिस नहीं दिया गया.

 परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप

आग से झुलसे राजेंद्र ठाकुर के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि महेंद्र यादव के दो पुत्रों ने पीछे से घर में प्रवेश कर उनके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी. हालांकि, पुलिस ने अभी इस आरोप की पुष्टि नहीं की है और पूरे मामले की जांच जारी है.

डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि आग खुद लगाई गई या किसी ने लगाई, यह जांच के बाद ही साफ हो पाएगा.

Tags: Benipatti NewsBihar Land Dispute Viral VideoBihar viral video
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