Home > क्राइम > दिनभर फोन से चिपकी रहती थी बीवी, रील्स के चक्कर में नहीं बनाई खाना तो पति का घूमा माथा; कर दिया ऐसा कदम…फ्लैट से बदबू आने पर हुआ पर्दाफाश!

दिनभर फोन से चिपकी रहती थी बीवी, रील्स के चक्कर में नहीं बनाई खाना तो पति का घूमा माथा; कर दिया ऐसा कदम…फ्लैट से बदबू आने पर हुआ पर्दाफाश!

इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शव को कमरे में ही छोड़कर बिहार भाग गया था, जिसे कर्नाटक पुलिस की एक स्पेशल टीम ने आखिरकार धर दबोचा. पूछताछ के दौरान आरोपी पति ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए और बताया कि लव मैरिज के बावजूद पत्नी का व्यवहार काफी बदला-बदला हो गया था.

By: Kajal Jain | Published: August 9, 2026 11:07:36 AM IST

दिनभर फोन से चिपकी रहती थी बीवी, रील्स के चक्कर में नहीं बनाई खाना तो पति का घूमा माथा; कर दिया ऐसा कदम...फ्लैट से बदबू आने पर हुआ पर्दाफाश!
दिनभर फोन से चिपकी रहती थी बीवी, रील्स के चक्कर में नहीं बनाई खाना तो पति का घूमा माथा; कर दिया ऐसा कदम...फ्लैट से बदबू आने पर हुआ पर्दाफाश!


कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जबां एक पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो सोशल मीडिया पर रील बनानृकर डालने का शौक रखती थी. दंपति की 10 महीने पहले ही लव मैरिज हुई थी. आरोपी पति धीरज कुमार, जो बिहार के पूर्वी चंपारण का रहने वाला है, उसने पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा किया है कि उसकी 24 साल की रीमा कुमारी का पूरा दिन मोबाइल पर रील्स बनाने में बीतता था जिसके कारण वो पति धीरज कुमार की अनदेखा करती थी. बात यहीं तक सीमित नहीं थी, बल्कि पत्नी लगातार पति पर बिहार लौटने का दबाव बना रही थी जिसके कारण दोनों के बीच आए दिन कलह-क्लेश हो रहे थे. जिससे तंग आकर गुस्से में अंधे होकर पति ने पहले वारदात को अंजाम दिया, फिर शव को कमरे में छोड़कर बिहार भाग निकला था. बेंगलुरु की कुंबलगोडु पुलिस ने अपनी स्पेशल टीम की मदद से आरोपी पति को धर दबोचा है.

लव मैरिज के बाद बेंगलुरु में बढ़ीं आपसी दूरियां

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, धीरज और रीमा ने एक-दूसरे से प्यार किया था और परिवार की मर्जी के खिलाफ करीब 10 महीने पहले ही शादी की थी. शादी के बाद दोनों बिना किसी को बताए बेंगलुरु आ गए और कुम्बलगोडु के गेरुपल्य इलाके में एक चार मंजिला इमारत की चौथी मंजिल पर किराए के कमरे में रहने लगे. कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे-धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं और बात जानलेवा मोड़ पर आ पहुंची. पुलिस पूछताछ में आरोपी धीरज ने जो खुलासे किए, वे बेहद हैरान करने वाले हैं.

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धीरज का आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद ही रीमा का झुकाव उससे कम होने लगा था. वह पूरा दिन मोबाइल फोन से चिपकी रहती थी, लगातार सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाती रहती थी और उसके साथ संबंध बनाने से भी इनकार करती थी. बात यहीं खत्म नहीं हुई; धीरज का कहना था कि रीमा सिर्फ अपने लिए खाना बनाती थी, उसके लौटने से पहले ही खुद खा लेती थी और रात को उसे खाना तक नहीं परोसती थी. इसके अलावा, रीमा लगातार दबाव बना रही थी कि वे बेंगलुरु छोड़कर वापस बिहार लौट चलें, जिसको लेकर आए दिन दोनों में भयानक झगड़े होने लगे थे.

गुस्से में उठाया खौफनाक कदम और फिर हुआ फरार

घटना वाले दिन जब धीरज काम से घर लौटा और उसने देखा कि उसके लिए खाना नहीं बना है, तो दोनों के बीच मामूली बात पर बहस शुरू हो गई जो धीरे-धीरे हिंसक झड़प में बदल गई. पुलिस के मुताबिक, गुस्से में आकर रीमा ने धीरज पर एक लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया. इस बात से आगबबूला होकर धीरज ने आपा खो दिया और रीमा के ही दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. कत्ल करने के बाद उसने रीमा के चेहरे को प्लास्टिक से ढंका और शव को एक चादर में लपेटकर उसी कमरे में छोड़ दिया तथा अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए तुरंत बिहार भाग निकला.

ऐसे हुआ राज का पर्दाफाश

यह खौफनाक राज तब खुला जब 29 जुलाई को मकान मालिक को रीमा के एक परिचित का फोन आया कि उस कमरे से बहुत तेज बदबू आ रही है. मकान मालिक ने जब जाकर देखा, तो रीमा का सड़ चुका शव शौचालय के पास चादर में लिपटा हुआ मिला. उसने तुरंत कुम्बलगोडु पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया. डीसीपी अनीता बी. हद्दानावर और एसीपी सत्यवती के मार्गदर्शन में पुलिस ने तकनीकी सुराग और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी धीरज को बिहार से दबोच लिया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें:- देवर-भाभी के प्रेम प्रसंग पर पत्नी रोज देती थी ताने, गुस्से में आग बबूला पति ने कर दिया खौफनाक कांड…कहने लगा- ’30 साल पहले ही खेल खत्म कर देता तो…!

Tags: Bihar Crime Newscrime newsHusband Wife disputesocial media love
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