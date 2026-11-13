2 शादी करके नहीं भरा मन, तो की तीसरी शादी; 3 दिन बाद ही जेवर और कैश लेकर फरार हुई दुल्हन, फिर पति को दी जान से मारने की धमकी

युवक ने क्या आरोप लगाया?
‘पत्नी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर मेरा संपर्क सलोनी (35) से हुआ था। उसने मुझे प्रपोज किया था, मैंने उसके प्रपोजल को स्वीकार लिया था। कुछ ही दिन में हम दोनों ने शादी कर ली थी, पर शादी के 3 दिन बाद ही सलोनी घर से भाग गई। जाते-जाते डेढ़ लाख के जेवर और 15 हजार नगद ले गई। 2 दिन पहले उसने मुझे फोन कर कहा था कि 1 लाख रुपए दो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। उसने मेरा अपने पेशे के लिए इस्तेमाल किया है।’ बेगूसराय में ये बातें श्यामबाबू साह (45) ने कही है। जो 2 बच्चों के पिता हैं। दरअसल, आरोपी महिला की ये तीसरी शादी की थी। पहले वाले पति के साथ वो रह रही थी। दूसरे पति को उसने श्यामबाबू की तरह ही ठगा था। तीसरी शादी श्यामबाबू के साथ की थी। पुलिस ने सलोनी को गिरफ्तार कर लिया है।
— Rajesh Sahu (@askrajeshsahu) November 13, 2026
फायदे के लिए रचा प्लान
पुलिस ने किया गिरफ्तार
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