2 शादी करके नहीं भरा मन, तो की तीसरी शादी; 3 दिन बाद ही जेवर और कैश लेकर फरार हुई दुल्हन, फिर पति को दी जान से मारने की धमकी

बेगूसराय के रहने वाले श्यामबाबू साह की पत्नी की मौत के बाद एक महिला से मुलाकात हुई. इसके बाद दोनों ने शादी कर ली. शादी के 3 दिन बाद ही पत्नी घर से जेवर और कैश लेकर फरार हो गई. महिला पहले भी एक युवक को धोखा दे चुकी है. आइए जानते हैं पूरा मामला.

युवक ने क्या आरोप लगाया?

बिहार के बेगूसराय में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. यहां दो बच्चों के पिता श्यामबाबू साह (45) ने आरोप लगाया है कि पत्नी की मौत के बाद सोशल मीडिया के जरिए उनकी मुलाकात सलोनी (35) से हुई थी. बातचीत के दौरान सलोनी ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. इसके बाद दोनों ने शादी कर ली.

श्यामबाबू का आरोप है कि शादी के महज तीन दिन बाद ही सलोनी घर से फरार हो गई. जाते समय वह करीब डेढ़ लाख रुपये के गहने और 15 हजार रुपये नकद भी ले गई. पीड़ित के मुताबिक, दो दिन पहले सलोनी ने फोन कर उनसे एक लाख रुपये मांगे और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी.

फायदे के लिए रचा प्लान

श्यामबाबू ने आरोप लगाया कि सलोनी ने उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया. वहीं, जांच में सामने आया है कि सलोनी की यह तीसरी शादी थी. बताया जा रहा है कि उसका पहला पति भी है, जिसके साथ वह रह रही थी. आरोप है कि दूसरे पति के साथ भी उसने इसी तरह धोखाधड़ी की थी.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

फिलहाल पुलिस ने सलोनी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की जांच की जा रही है.

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