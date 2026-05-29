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पहले किया किडनैप, फिर छात्र को पीट-पीटकर मार डाला; सुनसान इलाके में फेंका शव

Bihar Begusarai Student Kidnap News: बिहार से एक दिल दहला देने वाला मामला साामने आया है. एक छात्र को पहले किडनैप किया गया, फिर उसकी बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है. इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 29, 2026 10:45:34 AM IST

बिहार के बेगूसराय में एक छात्र का किडनैप कर उसकी हत्या कर दी गई
बिहार के बेगूसराय में एक छात्र का किडनैप कर उसकी हत्या कर दी गई


Bihar Begusarai Student Kidnap News: बिहार के बेगूसराय में दिन दहाड़े एक इंटर के छात्र की हत्या कर दी गई. बदमाशों ने पहले छात्र का अपहरण किया, फिर पीट-पीटकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी. इसके बाद उसके शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया. हालांकि, पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. इस खबर के आने के बाद आस पास के इलाकों में दहशत का माहौल हो गया है. जानिए पूरा मामला. 

क्या और कहां का है मामला?

यह पूरा मामला बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कंकौल गांव का है, जहां राम उदय यादव के पुत्र विकास कुमार की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई. वहां के निवासियों के मुताबिक विकास बुधवार की दोपहर छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म भरने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा. जब परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि गांव का ही मोहित यादव उर्फ कारेलाल उसे बाइक पर बैठाकर ले गया था. परिजनों ने गांव के ही विकास यादव और मोहित यादव पर अपहरण और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. आरोप है कि दोनों ने मिलकर विकास कुमार की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी और शव को खगड़िया जिले के बलदौर दियारा इलाके में फेंक दिया.

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गांववाले आक्रोश में

इस घटना की जानकारी जैसे ही गांव वालों को मिली वहां आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मुफस्सिल थाना पहुंच गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर-वन डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. हालांकि, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अपहरण के समय का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विकास कुमार को बाइक पर बैठाकर ले जाते हुए देखा जा रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में दहशत और गुस्सा दोनों बढ़ गया है.

चौंकाने वाली जानकारी आई सामने

परिजनों ने बताया कि कुछ महीने पहले आरोपी विकास यादव ने मृतक के छोटे भाई के नाम से फेक फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील फोटो वायरल किया था. शिकायत के बाद साइबर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. हाल ही में जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी बदला लेने की फिराक में था और इसी रंजिश में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया. अब पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

इनपुट- रवि शंकर शर्मा

Tags: biharbihar newscrime news
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