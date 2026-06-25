Kinnar marriage: किन्नर से हुआ प्यार, पहले की कोर्ट मैरिज, फिर निकली धूमधाम से बारात, परिवार की रजामंदी से लिए फेरे

Kinnar marriage: बिहार के बेगूसराय जिले से सामने आई एक प्रेम कहानी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. यह कहानी सिर्फ दो लोगों के प्यार की नहीं, बल्कि सामाजिक स्वीकार्यता, धैर्य और रिश्तों की मजबूती की भी मिसाल बन गई है. एक सरकारी शिक्षक के बेटे और किन्नर युवती के बीच शुरू हुआ रिश्ता विरोध, तानों और सामाजिक दबावों से गुजरते हुए आखिरकार विवाह के पवित्र बंधन तक पहुंच गया. पहले दोनों ने परिवारों की नाराजगी के बीच कोर्ट मैरिज की और बाद में जब रिश्ते को स्वीकार कर लिया गया तो पूरे रीति-रिवाज और बारात के साथ सामाजिक विवाह भी कराया गया.

एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई पहली मुलाकात

भगवानपुर थाना क्षेत्र के संजात गांव निवासी विकास ठाकुर पेशे से नृत्य मंडली में काम करते हैं. वर्ष 2022 में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात मंझौल निवासी सुशीला कुमारी से हुई. पहली मुलाकात में दोनों ने एक-दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और बातचीत शुरू हो गई. समय के साथ बातचीत बढ़ी और दोस्ती धीरे-धीरे गहरे रिश्ते में बदल गई.

दोस्ती से प्यार और फिर साथ जीने का फैसला

विकास का सुशीला के गांव में रहने वाले रिश्तेदारों के यहां आना-जाना था. इसी दौरान दोनों अक्सर मिलने लगे. लगातार बातचीत और मुलाकातों ने रिश्ते को मजबूत किया और दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया. करीब छह महीने तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी करने का मन बना लिया.

किन्नर होने की वजह से हुआ विरोध

जब दोनों के रिश्ते की जानकारी परिवारों और समाज के लोगों को हुई तो शुरुआत में इसका विरोध हुआ. सुशीला के किन्नर होने के कारण कई लोगों ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया. परिवारों को भी इस रिश्ते को अपनाने में समय लगा. हालांकि तमाम विरोध और सामाजिक दबाव के बावजूद विकास और सुशीला अपने फैसले पर कायम रहे.

पहले कोर्ट मैरिज, फिर सामाजिक विवाह

परिवार की असहमति के बीच दोनों ने वर्ष 2023 में कोर्ट मैरिज कर ली. शादी के बाद भी उन्हें समाज की आलोचनाओं और तानों का सामना करना पड़ा. लेकिन समय के साथ दोनों ने अपने रिश्ते की मजबूती और व्यवहार से परिवारों का भरोसा जीत लिया. आखिरकार दोनों परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए. इसके बाद 17 अप्रैल 2026 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार बारात निकाली गई और विकास ठाकुर धूमधाम से सुशीला के घर पहुंचे. रिश्तेदारों, परिवारजनों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में दोनों का सामाजिक विवाह संपन्न हुआ.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई शादी

शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. बड़ी संख्या में लोग इस जोड़े को शुभकामनाएं दे रहे हैं और इसे प्रेम, विश्वास तथा सामाजिक बदलाव की सकारात्मक मिसाल बता रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि यह कहानी बताती है कि रिश्तों की मजबूती समाज की पूर्वधारणाओं से कहीं बड़ी हो सकती है.

‘रिश्ते पर भरोसा था, इसलिए डटे रहे’

विकास ठाकुर का कहना है कि उन्हें समाज की बातों से ज्यादा अपने रिश्ते पर भरोसा था. शुरुआत में परिवार और समाज दोनों इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन समय के साथ सभी ने उनके प्यार को समझा और स्वीकार कर लिया. उनका कहना है कि अब परिवार का साथ मिलने के बाद वे अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट हैं और भविष्य को लेकर सकारात्मक हैं.

‘हर इंसान सम्मान का हकदार है’

सुशीला कुमारी का कहना है कि शुरुआत में लोग उन्हें किन्नर होने के कारण अलग नजर से देखते थे और तरह-तरह की बातें करते थे. लेकिन उन्होंने हमेशा रिश्तों में प्यार और सम्मान को प्राथमिकता दी. उनका मानना है कि हर इंसान समान सम्मान का हकदार है, चाहे वह किन्नर हो या आम व्यक्ति. उन्होंने कहा कि समाज की सोच बदलनी चाहिए और लोगों को इंसानियत के आधार पर स्वीकार करना चाहिए.

प्यार ने बदल दी सोच

इस पूरी कहानी में सबसे खास बात यह रही कि जिस रिश्ते को कभी परिवार और समाज ने स्वीकार नहीं किया था, वही रिश्ता समय के साथ सम्मान और स्वीकृति का प्रतीक बन गया. बेगूसराय की यह प्रेम कहानी आज उन लोगों के लिए उम्मीद का संदेश बन रही है जो सामाजिक चुनौतियों के बावजूद अपने रिश्तों पर विश्वास बनाए रखते हैं.