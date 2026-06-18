Home > क्राइम > Begusarai Gangrape: ब्लाउज फाड़ा, ब्लेड से छाती… बेगूसराय में महिला से हैवानियत, गैंगरेप के बाद प्राइवेट पार्ट में डाला गोली, पत्थर और लकड़ी

Begusarai Gangrape: ब्लाउज फाड़ा, ब्लेड से छाती… बेगूसराय में महिला से हैवानियत, गैंगरेप के बाद प्राइवेट पार्ट में डाला गोली, पत्थर और लकड़ी

Begusarai Gangrape News: पीड़िता ने बताया कि रात में मैं टॉयलेट गई थी. पांच बदमाश मेरे घर के दरवाजे पर बैठ गए और मेरे पति का रूम बाहर से बंद कर दिया. मैं टॉयलेट से निकली तो मुझे पकड़ लिया. बदमाशों ने साड़ी खोलकर मेरा मुंह बांध दिया.

By: Hasnain Alam | Published: June 18, 2026 11:54:57 PM IST

बेगूसराय गैंगरेप केस
बेगूसराय गैंगरेप केस


Begusarai Gangrape Case: बिहार के बेगूसराय से एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 28 साल की महिला से 5 युवकों ने गैंगरेप किया. हैवानियत की हद पार करते हुए आरोपियों ने महिला के प्राइवेट पार्ट में बुलेट (गोली), पत्थर और लकड़ी डाल दी. इसके बाद आरोपी फरार हो गए. बताया जा रहा है कि 11 जून की रात टॉयलेट के लिए महिला कमरे से निकली थी. इसी दौरान आरोपियों ने महिला को पकड़ लिया और वारदात को अंजाम दिया.

पीड़िता के पति ने 12 जून को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया और चकिया थाने की पुलिस को घटना की सूचना दी. पुलिस हॉस्पिटल पहुंचकर जांच-पड़ताल की. फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया. मेडिकल टेस्ट कराने के बाद केस दर्ज किया गया. 13 जून को मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो गई, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने मारपीट का केस दर्ज किया.

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अस्पताल में भर्ती है महिला

इस बीच महिला के प्राइवेट पार्ट में लगातार दर्द हो रहा था. इसके बाद बुधवार को फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. डॉक्टर ने उसके प्राइवेट पार्ट से कारतूस, पत्थर और लकड़ी निकाला. पीड़ित महिला अस्पताल में भर्ती है.

पीड़िता ने बताया कि 11 जून की रात करीब 11:30 बजे मैं टॉयलेट गई थी. पांच बदमाश मेरे घर के दरवाजे पर बैठ गए और मेरे पति का रूम बाहर से बंद कर दिया. मैं टॉयलेट से निकली तो मुझे पकड़ लिया. बदमाशों ने साड़ी खोलकर मेरा मुंह बांध दिया और ब्लाउज फाड़कर हाथ बांध दिया.

ब्लेड से छाती और जांघ पर किया हमला

उसने बताया- ‘मैं चिल्लाने की कोशिश की तो सभी बदमाश मेरे साथ मारपीट करने लगे. कुछ देर बाद मुझे उठाकर अंधेरे में ले गए. जहां पांचों ने बारी-बारी से मेरे साथ रेप किया. उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और ब्लेड से छाती और जांघ पर हमला किया. रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने मुझे घर में फेंक दिया. मैंने चिल्लाना शुरू किया तो मेरी आवाज सुनकर पति कमरे से निकलना चाहा, लेकिन बाहर से गेट बंद था.

महिला ने बताया कि इसके बाद पति ने मेरी छोटी देवरानी को फोन किया तो वो हमारे घर पहुंची और पति को कमरे से बाहर निकाला. इसके बाद पुलिस को फोन पर घटना की सूचना दी.

अंदरुनी पार्ट में लगातार हो रहा था दर्द

पीड़िता ने बताया कि पहले मैं बरौनी हॉस्पिटल गई, फिर बरौनी से सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया. मेरा इलाज किया गया, लेकिन अंदरुनी पार्ट में लगातार दर्द हो रहा था. उस दौरान मेडिकल हुआ, जांच में डॉक्टरों ने कहा कि बुरी तरीके से रेप किया गया है, जिसके कारण दर्द हो रहा है.

पीड़िता ने बताया कि 12 जून को हॉस्पिटल में भर्ती हुई, लेकिन उसी दिन शाम में डिस्चार्ज कर दिया गया. हालांकि, प्राइवेट पार्ट में दर्द लगातार हो रहा था. असहनीय दर्द होने के बाद बुधवार यानी 17 जून को फिर सदर अस्पताल आई. जांच के दौरान मेरे प्राइवेट पार्ट से गोली, पत्थर और लकड़ी दिखा, जिसे आज यानी गुरुवार को निकाला गया है.

पहले भी घर में घुसे थे तीन बदमाश

पीड़िता ने बताया कि 3 महीना पहले भी तीन बदमाश मेरे घर में घुसे थे. तीनों ने मेरे साथ रेप करने का प्रयास किया, मारपीट भी की थी. इस दौरान घर में रखे पैसे और जेवर के संबंध में पूछने लगे तो हमने सब कुछ बता दिए. इसके बाद बदमाश पैसे-जेवर लेकर घर से भाग गए. पुलिस को सूचना दिए तो कोई कार्रवाई नहीं की. महिला एक बच्चे की मां है. पति मजदूरी करता है. आरोपी मुहल्ले के ही बताए जा रहे हैं.

फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपियों की जल्द पहचान कर गिरफ्तार की जाएगी. इसके साथ ही पुलिस की लापरवाही सामने आएगी तो संबंधित पुलिसकर्मी पर भी कार्रवाई की जाएगी.

Tags: Begusarai Newsbihar newscrime news
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