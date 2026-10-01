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अकेले में लड़का-लड़की कर रहे थे ये काम! अचानक घुस आई मंडली और भरवा दी मांग: Viral Video

Love Affair Viral Video: बिहार के बेगूसराय जिले से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि गांव वालों की मौजूदगी में एक कपल की जबरदस्ती शादी कराई जा रही है.

By: Heena Khan | Published: October 1, 2026 1:25:12 PM IST

bihar viral video
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Love Affair Viral Video: बिहार के बेगूसराय जिले से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि गांव वालों की मौजूदगी में एक कपल की जबरदस्ती शादी कराई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, युवक और युवती अकेले में बात कर रहे थे, तभी कुछ गांव वालों ने उन्हें देख लिया और गलत समझ बैठे. जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन पर दबाव डाला और शादी करने की जबरदस्ती की.

जबरन भरवाया सिंदूर 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक को पकड़कर कई लोगों की मौजूदगी में युवती के माथे पर सिंदूर लगाने के लिए जबरन मजबूर किया जा रहा है. इन सब की वजह से लड़की को काफी असुरक्षित और अजीब महसूस हो रहा होता है, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लड़की असहज महसूस कर रही है. लेकिन आसपास के लोगों के दबाव के कारण वो खुद को रोक नहीं पा रहा है. 

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जब इलाके में फैली खबर 

जानकारी के मुताबिक, वीडियो वायरल होने के बाद यह घटना पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई है. हालांकि, वीडियो की सही तारीख और इसके पीछे की पूरी सच्चाई अभी तक अलग से वेरिफाई नहीं हुई है. फिलहाल, यह साफ नहीं है कि इस मामले में लोकल पुलिस ने कोई ऑफिशियल बयान जारी किया है या नहीं.

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Tags: bihar crimeviral video
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