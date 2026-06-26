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Bihar: कुख्यात सोनू-मोनू के पिता प्रमोद सिंह गिरफ्तार, किस मामले में पुलिस ने पकड़ा? गैंगस्टर की तलाश जारी

Bihar Latest News: प्रमोद सिंह पर सरकारी कार्य में बाधा और पुलिस की जब्त मोटरसाइकिल जबरन छुड़ाने का आरोप है, जो उसके घर के पास से बरामद हुआ था. पुलिस 23 मई को उसके घर पर पहुंची थी, तो चेकिंग का विडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद दो थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया था.

By: Hasnain Alam | Published: June 26, 2026 6:19:11 PM IST

गैंगस्टर सोनू-मोनू के पिता गिरफ्तार
गैंगस्टर सोनू-मोनू के पिता गिरफ्तार


Bihar News: बिहार के बाढ़ अनुमंडल के पचमहला थाना अंतर्गत पुलिस ने नौरंगा जलालपुर निवासी कुख्यात सोनू-मोनू के पिता अधिवक्ता प्रमोद सिंह को एसडीपीओ रामकृष्णा के नेतृत्व में गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल, आज हाथीदह थाना में सर्किल इंस्पेक्टर राजीव कुमार तथा सर्कल के सभी थाना अध्यक्ष की एक अहम बैठक एसडीपीओ रामकृष्णा के द्वारा ली गई, बैठक के बाद एसडीपीओ रामकृष्णा दलबल के साथ पंचमहला थाना गए और सोनू-मोनू के घर पर दबिश दी. 

प्रमोद सिंह लंबे वक्त से पुलिस से फरार चल रहे था. पंचमहला थाना कांड संख्या 27/ 2026 में प्रमोद सिंह नामजद आरोपी है. पुलिस के अनुसार इसने जब्त की गई एक बाइक को 15-20 आदमी के साथ मिलकर पुलिस से जबरन छुड़ा लिया था, तभी से फरार चल रहा था.

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आज घर पर प्रमोद सिंह की उपस्थिति की सूचना पर एसडीपीओ रामकृष्ण, सर्किल इंस्पेक्टर राजीव कुमार, मरांची थानाध्यक्ष रौशन कुमार, हाथीदह थानाध्यक्ष, अभिषेक कुमार सिंह, मोकामा थानाध्यक्ष कुणाल कुमार और पंचमहला थानाध्यक्ष बिनोद कुमार समेत पुलिस बलों ने उसको निजी आवास से गिरफ्तार कर लिया.

प्रमोद सिंह पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप

प्रमोद सिंह पर सरकारी कार्य में बाधा और पुलिस की जब्त मोटरसाइकिल जबरन छुड़ाने का आरोप है, जो उसके घर के पास से बरामद हुआ था. पुलिस 23 मई को उसके घर पर पहुंची थी, तो चेकिंग का विडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद दो थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया था.

बाढ़ एसडीपीओ रामकृष्ण ने क्या कुछ बताया?

बाढ़ एसडीपीओ रामकृष्ण ने बताया कि पैक्स अध्यक्ष मुकेश सिंह पर फायरिंग मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी सोनू सिंह और सौरभ सिंह को पकड़ने के लिए यह छापेमारी की गई थी. मोकामा, हाथीदह, मरांची और पचमहला थाना पुलिस के साथ बदमाशों के घर की नाकेबंदी कर तलाशी ली गई.

उन्होंने बताया कि छापेमारी के समय मुख्य आरोपी सोनू और सौरभ घर पर मौजूद नहीं थे. इसके बाद पुलिस ने मौके से सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपी पिता प्रमोद सिंह को गिरफ्तार कर लिया. थाने में पूछताछ के बाद पचमहला पुलिस ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्रमोद सिंह को बाढ़ जेल भेज दिया है.

Tags: bihar news
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