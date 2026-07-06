Bihar: 60 साल के शख्स के साथ चली गई 30 वर्षीय पत्नी, फिर घर पहुंच गया पहला पति, हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद क्या हुआ?

Bihar News: बिहार के पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत एनटीपीसी थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में उस समय जमकर हंगामा हुआ, जब एक महिला का पहला पति उसके दूसरे पति के घर पहुंच गया. इस दौरान पहले पति ने 60 साल के एक अधेड़ व्यक्ति पर अपनी 30 साल की पत्नी को जबरदस्ती भगाकर शादी करने का आरोप लगाया. दरअसल, 60 साल के दूल्हे लखी तांती और 30 साल की दुल्हन गूंजा देवी ने स्टाम्प पर साइन कर नोटरी में शादी कर ली थी.

इसका पता चलते ही 23 दिन बाद महिला का पहला पति कुछ लोगों के साथ अपनी पत्नी को साथ ले जाने वाले दूसरे पति के किराए के मकान तक पहुंच गया. काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खोलने पर एनटीपीसी थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया.

पहले भी एक बार घर से भाग चुकी थी महिला

महिला गूंजा देवी के पहले पति धनंजय का आरोप है कि लखी तांती कुछ महीने पहले भी उसकी पत्नी को लेकर भाग गया था. तब वे किसी तरह अपनी पत्नी को समझा बुझाकर घर ले आए थे. गुंजा देवी 12 जून को अपनी बेटी के साथ बाजार गई थी, तभी से वे दोनों गायब थी.

कुछ लोगों ने धनंजय को बताया कि उसकी पत्नी को लखी तांती बाढ़ शहर से चार लोगों के साथ जबरदस्ती लेकर भाग गया है और दरियापुर में किराए के एक मकान में रह रहा है. तब धनंजय एनटीपीसी थाना को सूचना देकर अपनी पत्नी को लाने लखी तांती के घर पहुंच गया.

महिला के दोनों पति को थाना ले गई पुलिस

करीब चालीस मिनट तक घर का दरवाजा नहीं खोलने पर हंगामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस पहुंची. पुलिस महिला के दोनों पति को थाना ले गई, जहां पूछताछ के बाद मामले का सुलह कराया गया और सभी को छोड़ दिया गया.

गुंजा देवी और उसकी बेटी अपने पहले पति धनंजय के बहरामा स्थित घर पर लौट आई है. वहीं महिला से जब जानकारी ली गई तो वह लगातार अपना बयान बदल रही थी, जबकि उसका पहला पति धनंजय महिला को जबरन उठाकर बंधक बनाकर रखने की बात कह रहा है.

पुलिस ने क्या कुछ बताया?

इस मामले को लेकर एनटीपीसी थाना अध्यक्ष डीके प्रजापति ने फोन पर बताया कि वह महिला शादीशुदा थी और अपनी मर्जी से दूसरे व्यक्ति के साथ आ गई थी, उसने दूसरी शादी की. महिला की सहमति से नोटरी पर दोनों ने शादी की, लेकिन अब उसने अपनी गलती स्वीकार की है. अपने पहले पति के साथ वह घर चली गई और दूसरे पति का कहना था कि वह महिला के बहकावे में आ गया था.

(रवि शंकर शर्मा की रिपोर्ट)