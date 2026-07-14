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बांकीपुर सीट पर सियासी बवाल, वीणा मानवी का पर्चा खारिज; तेजप्रताप यादव ने लगाया साजिश का आरोप

Bankipur Upchunav: बिहार की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है. जन शक्ति जनता दल (JJD) की उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन रद्द कर दिया गया है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 14, 2026 5:00:39 PM IST

बांकीपुर सीट पर सियासी बवाल, वीणा मानवी का पर्चा खारिज; तेजप्रताप यादव ने लगाया साजिश का आरोप


Bankipur Upchunav: बिहार की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है. जन शक्ति जनता दल (JJD) की उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन रद्द कर दिया गया है. इस फैसले के बाद पार्टी अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने सरकार पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया और कहा कि इस मामले को अदालत में चुनौती दी जाएगी.
 
आपको बता दें कि सोमवार को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच के दौरान जन शक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रद्द कर दिया गया. नामांकन रद्द होने की सूचना मिलते ही समाहरणालय परिसर में हलचल बढ़ गई.घंटों तक समाहरणालय में मौजूद रहने के बाद तेजप्रताप यादव बाहर आए और मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए साजिश रची जा रही है. उन्होंने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

पहले गिरफ्तारी, फिर मिली जमानत

नामांकन से पहले ही वीणा मानवी विवादों में आ गई थीं. सोमवार को नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें कथित धोखाधड़ी (आईपीसी की धारा 420) से जुड़े एक पुराने मामले में समाहरणालय परिसर से गिरफ्तार कर लिया था.हालांकि, उसी दिन अदालत से उन्हें जमानत मिल गई. इसके बाद वह चुनावी प्रक्रिया में शामिल हुईं, लेकिन अब उनका नामांकन ही रद्द कर दिया गया है.

तेजप्रताप यादव ने लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप

जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने इस कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र बताया. उनका कहना है कि उनकी पार्टी को चुनावी मैदान से बाहर करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई का सहारा लिया जा रहा है.वहीं, वीणा मानवी ने भी आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए.

बिहार की सबसे चर्चित सीट बनी बांकीपुर

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पहले से ही बिहार की सबसे चर्चित सीटों में शामिल है. अब उम्मीदवार की गिरफ्तारी, जमानत और फिर नामांकन रद्द होने के बाद यह सीट और ज्यादा चर्चा में आ गई है.इस सीट पर बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में हैं. ऐसे में वीणा मानवी का नामांकन रद्द होने से मुकाबले का राजनीतिक समीकरण भी बदल सकता है.

Tags: Bankipur Bypoll 2026Bankipur Upchunavhome-hero-pos-4Veena ManviVeena Manvi Nomination Cancelled
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