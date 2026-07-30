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Bankipur UP Chunav 2026 Voter Search: नहीं मिल रहा वोटर लिस्ट में नाम और पोलिंग बूथ? घर बैठे चुटकियों में ऐसे चेक करें सारी डिटेल्स

Bankipur UP Chunav 2026 Voter Search: बिहार की राजधानी पटना में बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव शुरू हो गया है. बता दें कि चुनाव की रेस में कई बड़ी पार्टियां शामिल हैं. BJP, RJD और जन सुराज जैसी बड़ी पार्टियां चुनाव में अपना पूरा दम-खम लगाए हुए हैं.

By: Heena Khan | Published: July 30, 2026 8:32:12 AM IST

bankipur up chunav 2026
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Bankipur UP Chunav 2026 Voter Search: बिहार की राजधानी पटना में बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव शुरू हो गया है. बता दें कि चुनाव की रेस में कई बड़ी पार्टियां शामिल हैं. BJP, RJD और जन सुराज जैसी बड़ी पार्टियां चुनाव में अपना पूरा दम-खम लगाए हुए हैं. बता दें कि मैदान में उतरे उम्मीदवारों में नीरज सिन्हा (BJP), रेखा गुप्ता (RJD) और खुद प्रशांत किशोर (जन सुराज का प्रतिनिधित्व करते हुए) शामिल हैं. वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ (SIR) के बाद बिहार में पहले आम विधानसभा चुनाव हुए थे; अब, इस खास सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है. इसलिए, बांकीपुर के वोटर सोच रहे हैं कि वो कैसे पता करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं और अपना तय पोलिंग बूथ कैसे ढूंढें. चलिए जान लेते हैं. 

वोटर लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करके अपना नाम चेक करने के दो मुख्य तरीके हैं. पहला तरीका है अपने EPIC ID (वोटर ID कार्ड नंबर) का इस्तेमाल करना.

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इसके लिए, निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट: voters.eci.gov.in या electoralsearch.eci.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट पर ‘Search by EPIC’ ऑप्शन चुनें.

अपना वोटर ID कार्ड नंबर (EPIC No.) डालें, राज्य के तौर पर ‘Bihar’ चुनें और CAPTCHA में दिख रहा कोड डालें.

‘Search’ पर क्लिक करें, और आपकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी.

वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजने का दूसरा तरीका अपनी पर्सनल जानकारी का इस्तेमाल करना है.

सबसे पहले, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाएं और ‘Search by Details’ ऑप्शन चुनें.

अपना नाम, पिता या पति का नाम और उम्र डालें; राज्य के तौर पर ‘Bihar’ चुनें और सही ज़िला और ‘Bankipur (Patna West)’ विधानसभा क्षेत्र चुनें.

फिर, ‘Search’ पर क्लिक करें. अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तो आपकी जानकारी दिख जाएगी.

ये भी पढ़ें: Bankipur By-Election 2026 Live: बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग आज, प्रशांत किशोर-नीरज कुमार और रेखा गुप्ता में कौन मारेगा बाजी?

ऐसे ढूंढे अपना पोलिंग बूथ

हालांकि मौजूदा वोटर्स को अक्सर अपने पोलिंग बूथ की जगह के बारे में पता होता है, लेकिन नए वोटर्स के लिए वोट देने जाने से पहले सही बूथ के बारे में जानना ज़रूरी है. कोई भी वोटर घर बैठे ही अपने पोलिंग बूथ का पता लगा सकता है. ऐसा करने के लिए, आपको बस दिए गए निर्देशों का स्टेप-बाय-स्टेप पालन करना होगा.

ये भी पढ़ें:  Datia UpChunav voting 2026 Live Update: दतिया उपचुनाव को लेकर वोटिंग आज, कांग्रेस के घनश्याम सिंह और बीजेपी के आशुतोष तिवारी के बीच मुकाबला

Tags: Bankipur UpchunavUP Election
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