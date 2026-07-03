Home > बिहार > Bankipur Seat By-Election 2026: बिहार में अब फिर टकराएंगे सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव, बांकीपुर वाली सीट पर उपचुनाव का एलान

Bankipur Seat By-Election 2026: बिहार में अब फिर टकराएंगे सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव, बांकीपुर वाली सीट पर उपचुनाव का एलान

Bankipur Seat By-Election 2026: राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नितिन नबीन ने इस्तीफा दिया था, इसके बाद बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होगा.

By: JP Yadav | Published: July 3, 2026 9:10:58 AM IST

Bankipur Seat By-Election 2026: बिहार में अब फिर टकराएंगे सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव, बांकीपुर वाली सीट पर उपचुनाव का एलान
Bankipur Seat By-Election 2026: बिहार में अब फिर टकराएंगे सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव, बांकीपुर वाली सीट पर उपचुनाव का एलान


Bankipur Seat By-Election 2026: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बुरी तरह हारने वाले राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव और सत्तासीन NDA सरकार के बीच एक बार फिर मुकाबला देखने को मिलेगा. उच्च सदन राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नितिन नबीन ने बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था. इस पर आगामी 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि परिणाम 04 अगस्त, 2026 को घोषित किया जाएगा. बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए एक तरह से चुनौती होगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में पहला चुनाव होने जा रहा है. ऐसे में यह चुनाव हर हाल में उन्हें जीतना होगा. वहीं मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी चुनाव एक परीक्षा की तरह है. RJD नेता तेजस्वी यादव यह उपचुनाव जीतकर यह जताना चाहेंगे कि उनमें अब भी बहुत दमखम है. 

भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की ताजा अधिसूचना के मुताबिक, बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर उपचुनाव आगामी 30 जुलाई, 2026 को होगा. दरअसल, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद नितिन नबीन को राज्यसभा भेज दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने  नितिन नवीन ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. चुनाव आयोग के मुताबिक, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की एक-एक विधानसभा सीट उपचुनाव 30 जुलाई, 2026 को ही होगा. चुनाव आयोग की ओर से गुरुवार (02 जुलाई, 2026) को इसकी घोषणा की गई.

You Might Be Interested In

तेज प्रताप यादव भी ठोंगेंगे ताल

बांकीपुर विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव में तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) की ओर से वीणा मानवी लड़ेंगी. महिला विकास मंच से जुड़ी वीणा मानवी ने अभी हाल ही में तेज प्रताप की पार्टी की सदस्यता ली है. बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने वीणा मानवी को बांकीपुर से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है. यह भी खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर की पार्टी भी मैदान में उतरेगी. कहा जा रहा है कि जन सुराज की ओर से अगर प्रशांत किशोर खुद भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं. 

चुनाव प्रक्रिया 

राजपत्र (गजट) अधिसूचना जारी:  6 जुलाई 2026
नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि : 13 जुलाई  
नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी): 14 जुलाई 
उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे: 16 जुलाई  
मतदान की तारीख: 30 जुलाई 2026
मतगणना: 3 अगस्त 2026  

Tags: bihar chunav
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फ्रेश रहने के लिए कौन से फल खाएं?

July 2, 2026

ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान

July 2, 2026

सेहत की गड़बड़ी का इशारा हैं पैरों के 8 संकेत!

July 2, 2026

इन संकेतों से जानिए, आपके शरीर में कौन-सा विटामिन कम...

July 2, 2026

इन फिल्मों की कहानी जीत लेंगी आपका दिल

July 2, 2026

कपिल शर्मा ने इन फिल्मों में किया काम, एक हिट...

July 2, 2026
Bankipur Seat By-Election 2026: बिहार में अब फिर टकराएंगे सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव, बांकीपुर वाली सीट पर उपचुनाव का एलान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bankipur Seat By-Election 2026: बिहार में अब फिर टकराएंगे सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव, बांकीपुर वाली सीट पर उपचुनाव का एलान
Bankipur Seat By-Election 2026: बिहार में अब फिर टकराएंगे सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव, बांकीपुर वाली सीट पर उपचुनाव का एलान
Bankipur Seat By-Election 2026: बिहार में अब फिर टकराएंगे सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव, बांकीपुर वाली सीट पर उपचुनाव का एलान
Bankipur Seat By-Election 2026: बिहार में अब फिर टकराएंगे सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव, बांकीपुर वाली सीट पर उपचुनाव का एलान