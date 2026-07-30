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Bankipur Bypoll Voting 2026: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग जारी, जानिए दोपहर 1 बजे तक कितना हुआ मतदान

Bankipur Bypoll Voting 2026: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है. चुनाव आयोग के अनुसार  दोपहर एक बजे तक इस सीट पर 20.01 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. जानें ताजा अपडेट.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 30, 2026 3:22:36 PM IST

बांकीपुर विधानसभा में अब तक कितना हुआ मतदान
बांकीपुर विधानसभा में अब तक कितना हुआ मतदान


Bankipur Bypoll Voting 2026:  बिहार की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान जारी है. सुबह से ही मतदाता अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं. शुरुआती घंटों में अधिकांश मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिला. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने के कारण मतदान प्रक्रिया बिना किसी बड़ी बाधा के आगे बढ़ रही है.
 
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दोपहर एक बजे तक इस सीट पर 20.01 प्रतिशत वोटिंग हुई है. इससे पहले सुबह 11 बजे तक 11.50 प्रतिशत और 9 बजे तक 4.61 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. चुनाव अधिकारियों को उम्मीद है कि दोपहर बाद मतदान की रफ्तार बढ़ेगी और बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

इन उम्मीदवारों के बीच है मुकाबला

बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला कई प्रमुख दलों के उम्मीदवारों के बीच है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने रेखा कुमारी पर फिर से दाव लगाया है. वहीं जन सुराज पार्टी से खुद प्रशांत किशोर अपनी किस्मत अजमा रहें हैं. इसके अलावा कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी संवेदनशील और सामान्य बूथों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. कई मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल और बिहार पुलिस के जवान तैनात हैं. प्रशासन लगातार मतदान केंद्रों की निगरानी कर रहा है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या अव्यवस्था की स्थिति पैदा न हो.

मतदाताओं से मतदान की अपील

निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि मतदान निर्धारित समय तक जारी रहेगा. इसके बाद मतपेटियों और ईवीएम को सुरक्षित स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा तथा तय कार्यक्रम के अनुसार मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे. इस उपचुनाव के नतीजों पर बिहार की राजनीति की भी नजर बनी हुई है.

Tags: Bankipur By ElectionBankipur Bypoll Voting 2026Bankipur election 2026Bankipur voting percentageBihar bypoll live updates
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