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Bankipur Bypoll Results 2026: PK की जीत लगभग तय? ये 5 कारण बता रहे हैं क्यों बांकीपुर में बीजेपी पिछड़ रही

Bankipur Bypoll Results 2026: बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में सोमवार को काउंटिंग जारी है. जन सुराज पार्टी (JSP) के फाउंडर प्रशांत किशोर ने सोमवार को कई राउंड की काउंटिंग के बाद बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में BJP के नीरज कुमार सिन्हा पर अपनी बड़ी बढ़त मजबूत कर ली है

By: Shristi S | Published: August 3, 2026 4:43:24 PM IST

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के 5 कारण
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के 5 कारण


Bankipur Bypoll Results 2026: बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में सोमवार को काउंटिंग जारी है. जन सुराज पार्टी (JSP) के फाउंडर प्रशांत किशोर ने सोमवार को कई राउंड की काउंटिंग के बाद बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में BJP के नीरज कुमार सिन्हा पर अपनी बड़ी बढ़त मजबूत कर ली है और जीत की ओर बढ़ रहे हैं. उनके पहले चुनाव में शानदार परफॉर्मेंस के पांच फैक्टर्स ये हैं.

1) PK फैक्टर

पहला फैक्टर खुद पोल स्ट्रैटेजिस्ट से पॉलिटिशियन बने प्रशांत किशोर हैं. 2025 के बिहार असेंबली चुनावों के उलट, जब उनकी नई JSP राज्य की 243 सीटों में से 238 पर चुनाव लड़ने के बावजूद अपना खाता नहीं खोल पाई थी, तो किशोर ने इस बार पटना की बांकीपुर सीट से किसी और पार्टी लीडर को चुनाव लड़ाने के बजाय खुद चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया.

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किशोर की उम्मीदवारी BJP के हल्के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के मुकाबले भारी पड़ी, जिन्हें पार्टी ने उस सीट पर उतारा था जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खाली की थी, जिन्होंने 2006 से 2026 तक बांकीपुर का पांच बार प्रतिनिधित्व किया था.

2. बदलाव का मूड

दूसरी बात जो किशोर के पक्ष में गई है, वह है BJP के गढ़ में बदलाव के लिए लोगों का माना जा रहा मूड, जिसमें कई लोग JSP प्रमुख को बेहतर और अच्छे इरादे वाले उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं. किशोर ने इस चुनाव को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर एक रेफरेंडम कहा और बांकीपुर को अपना गढ़ कहने के लिए BJP के घमंड पर हमला किया, यह बताते हुए कि किला लोग बनाते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं.

3. BJP, RJD के बेस में दरारें

किशोर की बढ़त को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा कारण BJP और मुख्य विपक्षी पार्टी RJD दोनों के सपोर्ट बेस में सामने आई बड़ी दरारें हो सकती हैं. जहां सिर्फ़ ऊंची जाति कायस्थ समुदाय BJP के लिए एकजुट हुआ, वहीं दूसरी ऊंची जाति और OBC वोटर ग्रुप के कुछ हिस्से किशोर की तरफ झुक गए.

RJD के मुस्लिम-यादव वोटरों का एक बड़ा हिस्सा भी किशोर की तरफ गया. मुसलमानों का एक हिस्सा किशोर के लिए RJD छोड़कर चला गया क्योंकि उन्हें BJP के खिलाफ़ किशोर में जीतने की क्षमता दिखी.

4) PK का मुद्दों पर आधारित कैंपेन

अपने कैंपेन के दौरान, किशोर जाति और धर्म के पुराने मुद्दों से ऊपर उठकर, शिक्षा, नौकरी और सिविल मामलों जैसे अपने मुख्य मुद्दों पर ही टिके रहे. अपने कैंपेन में, नितिन नवीन ने बांकीपुर के लोगों के साथ अपने इमोशनल जुड़ाव को दिखाया, न कि इस हाई-प्रोफाइल चुनाव क्षेत्र के लिए BJP का रोडमैप बताया.

5) JSP की स्ट्रैटेजी

किशोर ने अपने विरोधियों की तुलना में बेहतर पोल स्ट्रैटेजी बनाई. अपने कैंपेन में, उन्होंने बड़े इलाकों में मोहल्ला मीटिंग और पब्लिक इंटरेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया. इस तरह वह भाजपा के ‘सामाजिक संयोजन’ को तोड़ने में सफल रहे और सत्ताधारी पार्टी की स्थानीय इकाई के भीतर कुछ मतभेद और कलह का भी फायदा उठाया.

Tags: Bankipur Bypoll 2026BJPprashant kishor
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