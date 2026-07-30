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Bankipur Bypoll: बांकीपुर में फर्जी वोटिंग पर बवाल, BJP  ने चुनाव आयोग से की बड़ी मांग; प्रशांत किशोर ने भी किया समर्थन

Bankipur By-Election 2026: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने फर्जी वोटिंग रोकने के लिए चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखा. प्रशांत किशोर ने इस मांग का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 30, 2026 1:48:51 PM IST

बांकीपुर में फर्जी वोटिंग पर बवाल, BJP  ने चुनाव आयोग से की बड़ी मांग
बांकीपुर में फर्जी वोटिंग पर बवाल, BJP  ने चुनाव आयोग से की बड़ी मांग


Bankipur By-Election 2026: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बीच फर्जी वोटिंग के आरोपों ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है. मतदान के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखकर वोटरों की सख्त पहचान जांच की मांग की है. दूसरी ओर, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) ने इस मांग का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है.
 
बीजेपी बिहार के प्रदेश महासचिव नितिन अभिषेक ने बांकीपुर विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र भेजकर मतदान प्रक्रिया को और सख्त बनाने की मांग की है. पत्र में कहा गया है कि कुछ लोग कथित तौर पर फर्जी मतदान कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है.पार्टी ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि हर मतदाता का EPIC (वोटर आईडी) कार्ड और मतदाता सूची में दर्ज विवरण का मिलान अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना खत्म हो सके.

 चुनाव आयोग से क्या मांग की गई?

बीजेपी ने अपने पत्र में मांग की है कि सभी मतदान केंद्रों पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि पहचान की पूरी जांच के बाद ही किसी मतदाता को वोट डालने की अनुमति दी जाए. पार्टी का कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहेगी.

 प्रशांत किशोर ने किया समर्थन

बीजेपी के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कहा कि मतदाता पहचान की सख्त जांच की मांग बिल्कुल सही है. उन्होंने कहा कि यदि इससे फर्जी वोटिंग रुकती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए. प्रशांत किशोर ने इस दौरान अपनी जीत का भरोसा भी जताया. उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर उपचुनाव में जनता का समर्थन उनके साथ है और वे बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे.

 चुनावी माहौल हुआ और गर्म

मतदान के बीच फर्जी वोटिंग को लेकर उठे आरोपों और जवाबी बयानों ने बांकीपुर उपचुनाव को नई राजनीतिक बहस दे दी है. अब सभी की नजर चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की निगरानी पर है कि मतदान प्रक्रिया किस तरह पूरी की जाती है और आगे क्या कार्रवाई होती है.

Tags: Bankipur by-election 2026Bankipur bypollBJP fake voting allegationprashant kishor
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