बांकीपुर उपचुनाव का मुकाबला हुआ दिलचस्प, प्रशांत किशोर को टक्कर देने मैदान में उतरे लालू प्रसाद

Bankipur Bypoll Election: बिहार की हाई-प्रोफाइल मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है. प्रशांत किशोर ने उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है. सोमवार को नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन कई बड़े नेताओं के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा अपने नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं.

रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. शनिवार तक अलग-अलग राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों समेत कुल 11 उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल कर चुके थे, जिससे चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है.

बीजेपी ने अचानक बदला उम्मीदवार

भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर सीट के लिए अचानक अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए उम्मीदवार बदलने का फैसला लिया. पहले पार्टी ने अभिषेक कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा था, जिन्होंने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया था. लेकिन बाद में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया. इसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना नया आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया और वे अपने कागजात दाखिल करने वाले हैं. जन सुराज के प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से चुनावी माहौल और भी गरमा गया है.

यह भी पढ़ें – बिहार का रिक्शा वाला अचानक बना करोड़पति! बैंक बैलेंस देख उड़ गए सबके होश, जानें- क्या है पूरा मामला?

लालू प्रसाद निर्दलीय मैदान में

लालू प्रसाद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी. अब तक की जानकारी के अनुसार, कुल 11 उम्मीदवारों ने इस उपचुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है. मुकाबला त्रिकोणीय होने की प्रबल संभावना लग रही है. नामांकन दाखिल करने वाले प्रमुख उम्मीदवारों की सूची में लालू प्रसाद का नाम भी शामिल है.

बांकीपुर का राजनीतिक समीकरण

बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र के चुनावी गणित और प्रशासनिक तैयारियों पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस बार कुल 3,79,471 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. निष्पक्ष और सुलभ मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने इलाके में 422 मतदान केंद्र (बूथ) बनाए हैं. आयोग ने मतदाता सूची में 100% फोटो कवरेज अनिवार्य कर दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएं.

यह भी पढ़ें – Bhagalpur: भागलपुर रेलवे जंक्शन पर यात्रियों को मिलेगी विशेष सुविधा, बना देश का सबसे बड़ा स्लीपिंग पॉड्स, बिना PNR के भी मिलेगी एंट्री, जानें क्या…