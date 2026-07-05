मैं पार्टी का शुक्रिया… बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जन सुराज ने किया बड़ा एलान; बिहार की सियासत में दिलचस्प मोड़

Prashant Kishor Bankipur Candidate: बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. जन सूरज पार्टी ने पटना की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर सीट के लिए पार्टी सपोर्टर प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने रविवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी आधिकारिक घोषणा की, जिसमें प्रशांत किशोर भी शामिल हुए.

उम्मीदवारी की घोषणा से लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है. जन सूरज का फैसला ऐसे समय में आया है जब सभी बड़ी पार्टियां बांकीपुर उपचुनाव के लिए अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं. राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है.

प्रशांत किशोर ने जताया आभार

उम्मीदवार घोषित होने के बाद प्रशांत किशोर ने पार्टी लीडरशिप का आभार जताते हुए कहा मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं और यह जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं. हम बांकीपुर चुनाव मजबूती से लड़ेंगे. अगर हमें लोगों का आशीर्वाद मिला, तो हम जीतेंगे और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे. अगर लोग मुझे मौका देंगे, तो मैं विधानसभा में उनकी आवाज मजबूती से उठाऊंगा. ‎

उन्होंने आगे कहा मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि पिछले चार साल से जन सुराज मेरी ज़िंदगी रहा है और अगले दस साल तक, जब तक बिहार में बदलाव का सपना पूरा नहीं हो जाता, मेरा कोई और मकसद नहीं है. मैं बांकीपुर उपचुनाव लड़ने की ज़िम्मेदारी को उसी लक्ष्य की ओर एक कदम मानता हूं. ‎

नवंबर 2025 में लोग जन सुराज के विचार और कोशिशों से जुड़े

प्रशांत किशोर ने कहा कि नवंबर 2025 में हज़ारों-लाखों लोग जन सुराज के विचार और कोशिशों से जुड़े थे. नतीजों के बाद कई लोग निराश या हताश हो गए. उनमें से ज़्यादातर का मानना ​​है कि अगर जन सुराज बांकीपुर उपचुनाव जीतता है, तो इससे न सिर्फ़ आंदोलन को मज़बूती मिलेगी बल्कि बिहार में बदलाव के सपने को फिर से जगाने में भी मदद मिलेगी.

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कई हफ्तों से एक्टिव हैं प्रशांत किशोर

गौरतलब है कि प्रशांत किशोर पिछले कई हफ़्तों से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार एक्टिव हैं. वे पब्लिक मीटिंग, नुक्कड़ सभाएं और स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं. इसलिए, उनकी उम्मीदवारी को पहले से तय रणनीति का हिस्सा माना जा रहा था.

नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई थी. नितिन नवीन, जो पहले इस सीट से सांसद थे, के अपर हाउस जाने के बाद, इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव का एलान किया.

कब होगा सीट पर वोटिंग

इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक, बांकीपुर असेंबली सीट के लिए वोटिंग 30 जुलाई को होगी. जन सुराज के लिए प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी से मुकाबला और भी दिलचस्प होने की उम्मीद है. अब सबकी निगाहें BJP और दूसरी विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों पर हैं, जिनके एलान से चुनाव की तस्वीर और साफ होगी.