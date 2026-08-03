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Bankipur UpChunav Result 2026: प्रशांत किशोर को बांकीपुर सीट पर 8000 मतों की बढ़त, बुरी तरह हार रहे हैं’लालू प्रसाद यादव’

Bankipur UpChunav Result 2026: बांकीपुर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी

By: JP Yadav | Last Updated: August 3, 2026 2:20:47 PM IST

Bankipur UpChunav Result 2026: प्रशांत किशोर को बांकीपुर सीट पर 8000 मतों की बढ़त, बुरी तरह हार रहे हैं'लालू प्रसाद यादव'
Bankipur UpChunav Result 2026: प्रशांत किशोर को बांकीपुर सीट पर 8000 मतों की बढ़त, बुरी तरह हार रहे हैं'लालू प्रसाद यादव'


Bankipur UpChunav Result 2026: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है. इस सीट पर  जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार दूसरे नंबर पर हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता का बुरा हाल है. 

लालू प्रसाद यादव 24वें स्थान पर

बांकीपुर उपचुनाव 2026 की मतगणना के दौरान लालू प्रसाद यादव की चर्चा हो रही है.  चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह नाम देखकर कई लोगों को लगा कि यह राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव तो नहीं हैं. पर ऐसा नहीं है. वह विधानसभा का उपचुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं. फिलहाल वह 24 स्थान पर हैं और उन्होंने सिर्फ 47 वोट ही हासिल किए हैं, जबकि मतगणना अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. 

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MyNeta पर उपलब्ध चुनावी हलफनामे के मुताबिक, यह लालू प्रसाद यादव सारण जिले के मरहौरा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं.

जानें लालू प्रसाद यादव के बारे में

उम्र: 47 वर्ष
शिक्षा: 12वीं पास
पेशा: किसान
पत्नी: गृहिणी

41.60 लाख की संपत्ति, 50 हजार का कर्ज

चुनावी हलफनामे के अनुसार, लालू प्रसाद यादव ने कुल 41.60 लाख रुपये की संपत्ति को घोषणा की है.  उन्होंने अपनी आय का मुख्य स्रोत कृषि बताया है और उनकी पत्नी गृहिणी हैं.

कुल संपत्ति : 41.60 लाख रुपये
देनदारी : 50 हजार रुपये
कृषि भूमि : 3 बीघा इसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये है.
वाहन : एक अल्टो कार
जेवरात: करीब 3 लाख रुपये के सोने के आभूषण हैं.
नकदी: नकद और बैंक जमा मिलाकर लगभग 2.60 लाख रुपये
 आपराधिक मामला :  निर्दलीय उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव पर एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है.

Tags: bihar politics
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