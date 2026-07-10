बांकीपुर उपचुनाव में बड़ा सियासी ट्विस्ट! बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नाम लिया वापिस, जानें पार्टी ने किसे बनाया नया उम्मीदवार?

Bankipur Assembly bypoll 2026: बिहार की चर्चित बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ‘बंटी’ ने नामांकन दाखिल करने के महज एक दिन बाद ही अपना पर्चा वापस लेने का फैसला कर लिया. इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने राज्य की राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया, लेकिन अब पार्टी ने नए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है.

अभिषेक सिन्हा ने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र लिखकर चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई और इसके पीछे पारिवारिक कारणों का हवाला दिया. हालांकि, उनक अचानक लिए गए इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

प्रदेश अध्यक्ष को लिखा पत्र

अभिषेक कुमार सिन्हा ने अपने पत्र में कहा कि वह व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों के चलते बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ पाएंगे. उन्होंने पार्टी नेतृत्व से अपना नामांकन वापस लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया. हालांकि, उन्होंने अपने पत्र में किसी अन्य कारण का उल्लेख नहीं किया.

बीजेपी ने किसे बनाया नया उम्मीदवार?

नीरज कुमार सिन्हा अब BJP के टिकट पर बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. पार्टी के नए उम्मीदवार की घोषणा ने मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है.

नीरज कुमार सिन्हा कौन हैं?

अब चलिए जानें कि बीजेपी के ये नए उम्मीदवार कौन हैं. 1 जुलाई 1994 को पटना में जन्मे नीरज कुमार सिन्हा 32 साल के हैं और ग्रेजुएट (B.A.) हैं. उन्होंने 2006 में BJP में शामिल होकर अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की. संगठन में, उन्होंने बूथ प्रेसिडेंट, मंडल जनरल सेक्रेटरी और BJYM डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जैसे ज़रूरी पद संभाले.

वह अभी लगातार दूसरी बार नरेंद्र भारती मंडल के मंडल प्रेसिडेंट हैं. उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी मज़बूत है. उनके चाचा, स्वर्गीय नरेंद्र भारती, जनसंघ के एक्टिव वर्कर थे, और उनकी याद में मंडल का नाम नरेंद्र भारती मंडल रखा गया है.

नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट

मंगलवार को BJP ने यूथ विंग के नेता को इस बिहार विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था, जो पार्टी नेता नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. उपचुनाव 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी. नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है.

अभिषेक कुमार सिन्हा के नॉमिनेशन में NDA के सीनियर नेता मौजूद थे

अभिषेक कुमार सिन्हा के नॉमिनेशन में NDA के सीनियर नेता मौजूद थे, जिनमें JD(U) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, LJP (RV) की MP शांभवी चौधरी, BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और BJP के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद शामिल थे. हालांकि, अभिषेक सिन्हा ने अपना नॉमिनेशन क्यों वापस लिया, इस पर कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है.