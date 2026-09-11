Banka Murder Mystery: आधी रात को दूसरे की पत्नी के साथ बनाता था संबंध, आवाज आने पर टूटी नींद तो हो गया कांड

Banka Murder Mystery: बिहार के बांका जिले में दशरथ गोस्वामी की हत्या का खुलासा करते हुए करीबी प्रेम गोस्वामी उर्फ पिंकू गोस्वामी के अलावा उसकी पत्नी हेमंती देवी को भी गिरफ्तार किया गया है. दशरथ की हत्या अवैध प्रेम संबंध में हुई थी और अब तक पति-पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पत्नी से संबंध को लेकर पड़ोसी प्रेम गोस्वानी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया. पूरा मामला सुईया थाना क्षेत्र के जेरुआ गांव है. यहां पप दशरथ गोस्वामी हत्याकांड का पुलिस ने गुरुवार को खुलासा किया.

कटोरिया थाना में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को एसडीपीओ सुमित शेखर ने मीडिया को बताया कि दशरथ गोस्वामी का हत्यारोपी प्रेम गोस्वामी की पत्नी के साथ कथित अवैध संबंध था. बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से दशरथ गोस्वामी अपने हो दोस्त प्रेम गोस्वामी की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाता था. आसपास के लोगों और पड़ोसियों ने यह जानकारी दी तो प्रेम गोस्वामी ने यकीन नहीं किया, लेकिन शक हो गया. एक दिन उसने अपने ही घर में दशरथ गोस्वामी को अपने ही बिस्तर पर आपत्तिजनक हालत में देख लिया. इस बीच मौका पाकर दशरथ तो भाग लिया, लेकिन पत्नी की प्रेम गोस्वामी ने जमकर पिटाई की. वहीं, दशरथ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और वह लगातार उसकी पत्नी के साथ रिश्ता रख रहा था.

सबूत और शव छिपाने की थी पूरी तैयारी

पुलिस जांच में सामने आया है कि पत्नी के साथ अवैध संबंधों के चलते प्रेम गोस्वामी दरअसल दशरथ गोस्वामी से बहुत नाराज हुआ. इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दशरथ की हत्या की साजिश रची. जांच में सामने आया कि दशरथ गोस्वामी को बहाने से बुलाया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या की. इसके बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव के पेट में चीरा लगाया गया. सबूत और शव छिपाने के लिए शव पत्थर बांधकर गांव के ही एक कुएं में फेंक दिया.

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सख्ती से पूछताछ में किया हत्या का खुलासा

उधर, कई दिनों तक गायब दशरथ गोस्वामी के पिता छोटन गोस्वामी ने 24 अगस्त को सुईया थाना में मामला दर्ज कराया था. जांच के दौरान 27 अगस्त की सुबह दशरथ का शव उसके घर के पास स्थित कुएं से बरामद हुआ.

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जांच और आगे बढ़ी तो दशरथ के अपने पड़ोसी प्रेम गोस्वामी उर्फ पिंकू गोस्वामी की पत्नी हेमंती देवी से अवैध संबंध की जानकारी सामने आई. पुलिस के हत्थे चढ़े प्रेम गोस्वामी ने पूछताछ में पुलिस के समक्ष अपने साथी प्रमोद गोस्वामी और संदीप गोस्वामी के साथ मिलकर दशरथ की हत्या करने की बात स्वीकार की.

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