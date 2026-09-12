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Baidhnath Mahato Murder: 8 पुलिस गाड़ियां तोड़ीं, 2 इंस्पेक्टर घायल… सीतामढ़ी में RJD नेता की हत्या से बवाल

Sitamarhi Murder Case: बिहार के सीतामढ़ी में शनिवार 12 सितंबर 2026 की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले RJD नेता की गोलियों से हत्या के बाद ऐसा बवाल मचा कि पुलिस को भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा.

By: Shristi S | Published: September 12, 2026 5:18:26 PM IST

सीतामढ़ी में RJD नेता की हत्या से बवाल
सीतामढ़ी में RJD नेता की हत्या से बवाल


RJD Leader Baidhnath Mahato Murder: बिहार के सीतामढ़ी में शनिवार 12 सितंबर 2026 की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले RJD नेता की गोलियों से हत्या के बाद ऐसा बवाल मचा कि पुलिस को भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा. बदमाशों ने राजद के जिला उपाध्यक्ष और जिला पार्षद प्रतिनिधि बैधनाथ महतो पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या की खबर फैलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कई पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ कर दी. इस दौरान SP और DSP समेत करीब 8 थानों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया.

मॉर्निंग वॉक के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग

जानकारी के मुताबिक, घटना सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के केथरिया इलाके की है. बैधनाथ महतो शनिवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. महतो के साथ उसकी नतिनी भी थी. इसी दौरान दो बाइक पर सवार बदमाश वहां पहुंचे और उन पर गोलियां बरसा दीं. फायरिंग इतनी ताबड़तोड़ थी कि बैधनाथ महतो को सीने, पीठ और सिर के पास गोलियां लगीं. उनकी नतिनी ने बताया कि वह पीछे चल रही थी जबकि उनके नाना आगे चल रहे थे. अचानक बाइक सवार ने उनके नाना पर फायरिंग कर दी.

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हत्या के बाद पुलिस पर भड़की भीड़

हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया. आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और SP-DSP समेत आठ थानों की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी. भीड़ के हमले में इंस्पेक्टर अनिल राम और ट्रैफिक थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार घायल हुए. दो दारोगा के साथ भी मारपीट की गई. आक्रोशित लोगों ने कथित आरोपियों में शामिल एजाज के मुर्गी फार्म और त्रिभुवन कुशवाहा के फूस के घर में भी आग लगा दी. हालात को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. 

घटना के बाद सीतामढ़ी के SP अमित रंजन ने कार्रवाई करते हुए डुमरा थानाध्यक्ष मुकेश कुमार और केस के अनुसंधानकर्ता आदित्य कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. 

पहले भी हुई थी फायरिंग

परिजनों का आरोप है कि बैधनाथ महतो क्षेत्र में कथित शराब कारोबार का विरोध करते थे. इसी वजह से मोहम्मद एजाज और त्रिभुवन कुशवाहा से उनका विवाद चल रहा था. परिजनों के मुताबिक, 28 अगस्त को भी घर में सोने के दौरान बैधनाथ महतो पर फायरिंग हुई थी, लेकिन वह बच गए थे. 29 अगस्त को डुमरा थाने में FIR दर्ज कराई गई थी. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 7 सितंबर को स्थानीय लोगों ने डुमार थाना घेरा था. अब पुलिस इस पुरानी फायरिंग, FIR और शनिवार की हत्या के बीच संबंध की जांच कर रही है.

Tags: biharcrimerjd
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