Home > क्रिकेट > नरसंहार के केस में फंसे, नीतीश कुमार के सामने बंदूक चलाई, दो सगी बहनों से शादी; कौन हैं बिहार के बाहुबली रणवीर यादव?

नरसंहार के केस में फंसे, नीतीश कुमार के सामने बंदूक चलाई, दो सगी बहनों से शादी; कौन हैं बिहार के बाहुबली रणवीर यादव?

Political Crime Ranveer Yadav Story: खगड़िया की पॉलिटिक्स में हमेशा से इलाके के बाहुबलियों का दबदबा रहा है, और ऐसे ही एक बाहुबली हैं रणवीर यादव, जिन्होंने पूर्व सीएम नीतीश कुमार के सामने बंदूक भी लहराई और फायरिंग भी की.

By: Shristi S | Published: June 19, 2026 3:32:31 PM IST

कौन हैं बिहार के बाहुबली रणवीर यादव?
कौन हैं बिहार के बाहुबली रणवीर यादव?


Bahubali Ranveer Yadav Story: बिहार का खगड़िया दियारा इलाका होने के कारण बिहार में बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है. खगड़िया की पॉलिटिक्स में हमेशा से इलाके के बाहुबलियों का दबदबा रहा है, और ऐसे ही एक बाहुबली हैं रणवीर यादव, जिन्होंने पूर्व सीएम नीतीश कुमार के सामने बंदूक भी लहराई और फायरिंग भी की.

रणवीर यादव 1985 के लक्ष्मीपुर-तौफिर दियारा हत्याकांड के बाद चर्चा में आए. दिलचस्प बात यह भी है कि रणवीर यादव की दो पत्नियां हैं और दोनों ही सगी बहनें हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें रणवीर यादव के बारे में.

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कौन हैं रणवीर यादव?

बाहुबल रणवीर यादव पहली बार 1990 में निर्दलीय MLA बने थे. लक्ष्मीपुर-तौफिर दियारा हत्याकांड में शामिल होने के बाद उनका नाम खगड़िया से पटना तक गूंजने लगा. रणवीर यादव का खगड़िया और आस-पास के इलाकों में काफी असर है. रणवीर यादव कभी लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते थे और बाद में नीतीश कुमार से उनके अच्छे रिश्ते बन गए. नतीजतन, उनकी पत्नी को दो बार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू का टिकट मिला है.

जब रणवीर यादव को नरसंहार के मामले में हुई उम्रकैद

1985 में खगड़िया के लक्ष्मीपुर-तौफिर दियारा में एक भयानक नरसंहार हुआ था, जिसमें नौ लोग मारे गए थे. रणवीर यादव को दोषी पाया गया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई. उसने जेल में अपनी सज़ा पूरी कर ली है. रणवीर यादव के खिलाफ रंगदारी, हत्या की कोशिश और धमकी देने जैसे दर्जनों मामले भी दर्ज हैं, और इन मामलों में कोर्ट का फैसला अभी भी पेंडिंग है.

नीतीश कुमार के सामने चलाई गोलियां

रणवीर यादव दियारा इलाके में एक ताकतवर आदमी के तौर पर जाने जाते हैं. 2012 में नीतीश कुमार की अधिकार यात्रा के दौरान, उन्होंने एक प्रदर्शनकारी टीचर के सामने बंदूक लहराई और प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए खुलेआम फायरिंग की. इस मामले में रणवीर यादव, उसकी पत्नी और चार अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी.

एक टीचर ने उस पर हत्या की कोशिश का भी आरोप लगाया था. हालांकि, उस समय बिहार की सत्ताधारी जनता दल (यूनाइटेड) पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट रहे शरद यादव ने इस मामले में रणवीर यादव का बचाव किया और पार्टी की तरफ से उन्हें क्लीन चिट दे दी.

दो बहनों से शादी की

खगड़िया की पॉलिटिक्स पर कंट्रोल रखने वाले बाहुबली रणवीर यादव ने दो शादियां की. उनकी दोनों पत्नियां बहनें हैं और बिहार की पॉलिटिक्स में एक्टिव रह चुकी हैं. उनकी पहली पत्नी पूनम यादव हैं, जबकि दूसरी पत्नी कृष्णा यादव हैं, जो पूनम यादव की छोटी बहन हैं.

भाई पर प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप

2015 में, प्रॉपर्टी के एक झगड़े में, बाहुबली रणवीर यादव के छोटे भाई बलबीर चंद ने जिले के मानसी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके बड़े भाई ने परिवार की प्रॉपर्टी हड़प ली है और हिस्सा मांगने पर जान से मारने की धमकी दी है. इस मामले में बलबीर चंद ने जेडीयू एमएलए पूनम यादव, उनके पति और पूर्व MLA रणवीर यादव और उनकी बहन कृष्णा यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

Tags: biharKhagaria NewsNitish Kumar
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