Bihar: बगहा में तस्करी का अनोखा जुगाड़, अंडे के कैरेट में छिपाकर ले जा रहे थे अंग्रेजी शराब, पुलिस ने कैसे पकड़ा?

Bihar News: बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी के लिए तस्कर तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. कभी गाड़ियों के गुप्त तहखानों में तो कभी सामान की आड़ में शराब की खेप ले जाने की कोशिश की जाती है. इस बार पश्चिम चंपारण में तस्करी के लिए अंडे के कैरेट की आड़ ली गई, लेकिन बगहा के धनहा चेकपोस्ट पर पुलिस की वाहन जांच ने इस खेल का पर्दाफाश कर दिया. पुलिस ने अंडे के कैरेट में छिपाकर ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब बरामद की है. मौके से पिकअप चालक को गिरफ्तार करने के साथ ही शराब लदे वाहन को जब्त कर लिया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, धनहा थाना पुलिस चेकपोस्ट पर नियमित रूप से वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान पुलिस ने एक पिकअप को रोककर उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान पिकअप में रखे अंडे के कैरेट के बीच छिपाकर ले जाई जा रही भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिली. शराब को इस तरह ले जाने की कोशिश की जा रही थी कि वाहन में रखे सामान की आड़ में पुलिस की नजर से बचा जा सके. हालांकि, जांच के दौरान शराब बरामद होने के बाद तस्करी की कोशिश नाकाम हो गई.

बेतिया की तरफ ले जाई जा रही थी शराब

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, पिकअप में बरामद शराब की खेप बेतिया की तरफ ले जाई जा रही थी. पुलिस ने शराब के साथ पिकअप को जब्त कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने इस मामले में पिकअप चालक को गिरफ्तार किया है. उसकी पहचान चौतरवा थाना क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी निरंजन गिरी के रूप में हुई है.

एसडीपीओ बगहा नीहार भूषण ने बताया कि चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान यह कार्रवाई की गई है. पुलिस शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और तस्करी में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी. फिलहाल बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब की तस्करी पुलिस के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है.

(बगहा से दीपक कुमार की रिपोर्ट)