बड़े भाई के नाम की हल्दी, छोटे भाई से शादी… एक मैसेज ने बदलीं कई जिंदगी, दूल्हा भी बदला

Bihar Wedding Incident: आपने शादियों में अक्सर छोटा मोटा या हाई वोल्टेज ड्रामा देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी ऐसा ड्रामा देखा है कि शादी किसी और से होनी थी और हो किसी और से गई. घंटों विवाद के बाद लड़की के लिए तय किया गया दूल्हा बदल दिया गया हो. दरअसल, बिहार के बगहा इलाके में एक शादी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. हल्दी की रस्म के बाद दूल्हे की कथित पत्नी सामने आ गई. जहां घर में शादी के गीत बज रहे थे, वहां कुछ ही देर बाद विवाद होने लगा. घंटों बहस हुई, पंचायत हुई और फिर फैसला लेते हुए दूल्हा ही बदल दिया गया.

क्या है मामला?

बिहार के बगहा में ठकरहा थाना क्षेत्र के नवका टोला बेलवारीपट्टी गांव के ललन चौधरी ने अपने बड़े बेटे की शादी गोपालगंज की एक लड़की से तय की थी. घर में हल्दी का फंक्शन था. रिश्तेदार, मेहमान और घर वाले शादी की तैयारियों में बिजी थे. अगले दिन लड़के की बारात जानी थी. इसी बीच दुल्हन पक्ष के मोबाइल पर एक मैसेज आया. इस मैसेज ने वहां का न केवल माहौल बदला, बल्कि कई जिंदगियां बदल गईं.

एक मैसेज ने बदली जिंदगी

लड़की पक्ष के फोन पर एक मैसेज आया, जिसमें मैसेज भेजने वाली महिला ने खुद को दूल्हे की पत्नी बताया. उसने अपनी कुछ तस्वीरें और शादी से जुड़े कुछ सबूत भी भेजे. उसने बताया कि वो लगभग नौ सालों से युवक के साथ रह रही है और उसके तीन बच्चे भी हैं. जैसे ही ये बात दुल्हन पक्ष को पता चला, वैसे ही हंगामा मच गया.

घंटों बाद लिया गया हैरान करने वाला मामले

दुल्हन पक्ष के लोग तुरंत शादी वाले गांव पहुंचे और हंगामा हो गया. सवाल-जवाब, हंगामा हुआ और पंचायत बैठी. गांव के लोग, रिश्तेदार और दोनों परिवारों ने घंटों की मशक्कत के बाद महिला के लिए इंसाफ मांगा. खुद को पत्नी बताने वाली महिला ने इंसाफ की मांग करते हुए थाने में आवेदन देने की बात कही. वहीं घंटों चली पंचायत के बाद हैरान कर देने वाला फैसला लिया गया.

होने वाली बीवी बनी भाभी

फैसला लिया गया कि बड़े भाई की जगह छोटे भाई से लड़की की शादी की जाएगी. शुरुआत में लड़की पक्ष ने ऐतराज किया लेकिन बाद में सामाजिक दबाव और बेटी के भविष्य को देखते हुए सहमति बनी. इसके बाद रातोंरात दुल्हन का दूल्हा बदल गया. दुल्हन को जिस व्यक्ति के नाम की हल्दी चढ़ी, उसके ही छोटे भाई की शादी उस दुल्हन से हो गई.

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