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Aurangabad crime news: वाहन जांच के दौरान पकड़ा गया आरोपी, पूछताछ में घर से बरामद हुआ अवैध हथियार

Aurangabad crime news:  औरंगाबाद में वाहन जांच के दौरान संदिग्ध बाइक सवार युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, निशानदेही पर घर से देसी कट्टा बरामद, नाबालिग साथी निरुद्ध, आरोपी संदीप कुमार को जेल भेजा गया, पुलिस का अभियान जारी.

By: Ranjana Sharma | Published: April 21, 2026 3:49:23 PM IST

औरंगाबाद में देसी कट्टा के साथ बाइक सवार गिरफ्तार, नाबालिग साथी निरुद्ध
औरंगाबाद में देसी कट्टा के साथ बाइक सवार गिरफ्तार, नाबालिग साथी निरुद्ध


Aurangabad crime news: औरंगाबाद में पुलिस की सख्ती के बीच वाहन जांच अभियान के दौरान एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है. अज़ान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसके घर से देसी कट्टा बरामद किया गया. इस मामले में एक नाबालिग किशोर को भी निरुद्ध किया गया है.

वाहन जांच के दौरान हुई कार्रवाई

थाना क्षेत्र के आंजन मोड़ पर नियमित वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार युवक को रोका और उससे वाहन से संबंधित दस्तावेज मांगे. लेकिन युवक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिस पर पुलिस को उस पर संदेह हुआ और उसे हिरासत में ले लिया गया. पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर युवक ने अहम जानकारी दी. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, जहां से एक देसी कट्टा बरामद किया गया. इस बरामदगी के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई.

नाबालिग साथी भी हुआ निरुद्ध

इस पूरे मामले में पुलिस ने एक नाबालिग किशोर को भी निरुद्ध किया है, जो आरोपी के साथ जुड़ा हुआ था. पुलिस दोनों के संबंधों और अन्य गतिविधियों की भी जांच कर रही है. गिरफ्तार युवक की पहचान उत्तर कोयल नहर के समीप शिवनगर निवासी 18 वर्षीय संदीप कुमार के रूप में की गई है. थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि आरोपी चोरी की बाइक के साथ पकड़ा गया था. आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है.

पुलिस का अभियान रहेगा जारी

थानाध्यक्ष ने बताया कि थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह का अभियान लगातार चलाया जाएगा. संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: Aurangabad crime newsdesi katta recovery
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